Festival Perelada
La soprano Ermonela Jaho i el tenor Benjamin Bernheim inauguren amb òpera francesa i italiana el 40è Festival Perelada
El recital inaugural es fa aquest divendres 17 de juliol a l'església del Carme obrint un cartell amb catorze propostes de lírica, dansa i produccions de creació contemporània
Fa quaranta anys, un 18 de juliol de 1987, la reina Sofia i el president de la Generalitat, Jordi Pujol, van presidir un concert benèfic per a Creu Roja que va servir per inaugurar el Festival Internacional de Música de Peralada. Aquest esdeveniment, que va atraure un nombrós públic, va ser ideat entre la soprano Montserrat Caballé, qui va encapçalar el concert, i Carmen Mateu. Naixia així un festival que tenia un objectiu clar: convertir-se en un dels més importants d’Europa. Quaranta anys més tard, aquell llegat cultural el preserva amb molta cura un equip humà dirigit per Oriol Aguilà que, enguany, ha imaginat catorze propostes, quatre d’elles produccions pròpies que es desplegaran des d'aquest divendres 17 de juliol fins al 9 d’agost en diversos espais del castell com l’església del Carme, el Mirador fins al Celler Perelada, i excepcionalment, amb un concert el 29 d'agost al Palau de la Música Catalana. El cartell d’aquesta quarantena edició, que inauguren amb òpera francesa i italiana la soprano Ermonela Jaho i el tenor Benjamin Bernheim acompanyats al piano per Marcos Madrigal, és obra de William Kentridge i reflecteix a la perfecció l’esperit de moviment del festival, una proposta que posa en relació creació, memòria i contemporaneïtat. Com assegurava en representació de la família Suqué Mateu, Julia Reger Suqué, durant la presentació del festival, "quaranta anys no només marquen una trajectòria, sinó que expliquen un camí fet de compromís amb la cultura, d’exigència artística i de voluntat de deixar empremta".
Lírica, música de cambra, música barroca, dansa i creació contemporània s’abracen amb motiu d’aquest quarantè aniversari. Un dels moments de màxima celebració serà la proposta escènica-gastronòmica 40 anys de camí. Concebuda per Joan Anton Rechi hi participaran artistes convidats que es donaran a conèixer aquella mateixa nit (18 de juliol). Un dels noms que s’ha desvelat és el del coreògraf Botis Seva, guanyador de la tercera edició del Carmen Mateu Young Artista European Award, qui oferirà un tast de la peça que està treballant.
Quelcom que tots els artistes agraeixen al Festival Perelada és el seu compromís amb la creació actual. Aquesta voluntat, que va més enllà de complaure o no, es tradueix enguany en quatre estrenes absolutes que signen creadors de prestigi, algun vinculat al festival des de fa dècades. És el cas d’Alberto García Demestres qui, el 26 de juliol, presenta amb la llibretista Cristina Pavarotti Diario di una madre. El dia abans, també s’estrena Estètica i massacre, una òpera contemporània nascuda en el marc del projecte Òh!pera del Gran Teatre del Liceu amb llibret de l’escriptora Carlota Gurt sota la direcció de Carles Prat. Els dos altres encàrrecs fets pel festival són una peça de Bernat Vivancos dins l’homenatge a Montserrat Torrent; l’estrena de l’obra Ronde de Francesc Prat durant l’actuació del Trio Fortuny, formació de cambra que celebra els seus primers deu anys d’existència.
La lírica continua tenint un pes rellevant dins la programació. Així, el 25 de juliol, el baix-baríton Bryn Terfel torna al festival amb un recital que vol ser una síntesi del seu recorregut artístic. El 8 d’agost serà la soprano catalana Sara Blanch, estretament vinculada al festival empordanès, qui actuarà acompanyada del tenor Michael Spyres. L’endemà, un dels grans mestres de la música barroca, Jordi Savall, tornarà a visitar l’església del Carme per tancar el festival amb tot el rigor, sensibilitat i consciència que requereix. Ho farà amb la soprano Núria Rial i Les Musiciennes du Concert des Nations.
Joves ballarins i músics de les terres gironines
En l’apartat de dansa destaquen tres propostes. Per una banda, Niu d’Aleix Martínez que servirà per celebrar els deu anys del projecte formatiu del festival, el Campus Peralada. Niu es concep com una experiència de creació compartida amb joves ballarins i músics estudiants de l’Alt Empordà i de les terres gironines, que han format part del procés de gestació de l’espectacle. La proposta posa en diàleg aquests joves intèrprets amb ballarins professionals de l’Hamburg Ballet i amb músics del territori, generant un espai d’acompanyament, descoberta i recerca d’una veu pròpia.
El segon espectacle de dansa és 4 Danced Seasons que proposa una nova lectura de Les quatre estacions de Vivaldi en un diàleg entre la música barroca i la dansa urbana. En aquest experiment hi participen Julien Chauvin al capdavant de Le Concert de la Loge i el prestigiós coreògraf Mourad Merzouki. El tercer muntatge arriba de la mà de la coreògrafa i ballarina Lorena Nogal, Le Terroir, una peça site-specific concebuda per a l’espai del Celler Perelada i estrenada en la passada edició i que vol ser un itinerari entre cos i matèria.
A banda de la programació artística, el Festival Perelada també fa extensible l’aniversari amb una exposició: Festival Perelada: instants que transformen. La mostra, que es podrà veure al Museu del castell fins al desembre, fa valdre quatre dècades de trajectòria a partir de dotze instants que han tingut un impacte en la manera d’entendre la creació contemporània. Els seus organitzadors asseguren que "més que una mirada retrospectiva, l’exposició es planteja com un relat viu que posa en relleu aquells instants que han transformat el festival i que continuen projectant-se en el seu present".
Aquest aniversari es tancarà amb un concert de luxe fora del castell, el 29 d’agost, al Palau de la Música Catalana, de la mà de l’Orquestra del Festival de Bayreuth sota la direcció de Pablo Heras-Casad. El programa proposa un recorregut per fragments de Der Ring des Nibelungen, una de les construccions musicals més ambicioses de la història. Més que una successió d’escenes, aquests fragments articulen un univers simbòlic en què natura, mite i condició humana es despleguen a través d’una escriptura orquestral de gran densitat i precisió dramàtica.
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