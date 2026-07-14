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Curtmetratges

El festival itinerant de curtmetratges de la Catalunya del Nord 'Courts Circuit 66' s'expandeix a l'Empordà i comarques gironines

El certamen, que arriba a la setena edició, té vocació transfronterera i ofereix projeccions subtitulades en català

Fotografia de grup dels participants al festival de curtmetratges.

Fotografia de grup dels participants al festival de curtmetratges. / Gemma Tubert

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Gemma Tubert

Figueres

El festival itinerant de curtmetratges dels Països Catalans 'Court Circuit 66' s'expandeix a comarques gironines amb la incorporació de Celrà i el castell de Sant Ferran de Figueres entre els espais on es faran projeccions. El certamen, creat l'any 2020 i amb seu a Ceret a la Catalunya del Nord, té vocació transfronterera i busca "trencar la frontera mental" oferint curtmetratges de banda i banda (també de la resta de Països Catalans). Les projeccions es podran veure a diverses poblacions nord catalanes i a Peralada, Cantallops, Sant Climent Sescebes, Figueres i Celrà de l'11 d'agost al 20 de setembre.

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El festival itinerant de curtmetratges de la Catalunya del Nord 'Courts Circuit 66' s'expandeix a l'Empordà i comarques gironines

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