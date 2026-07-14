Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Paneque EmpordàJosep FernándezCorredor mediterraniJunts Puigdemont
instagramlinkedin

Art

Eliseu Meifrèn i Segundo Matilla dialoguen a l’exposició 'Cadaqués 1911' de la Societat l’Amistat

L’obra dels dos artistes i amics, que recrea la llum, el paisatge i l'atmosfera del Cadaqués de principis de segle XX, s’exhibeix de forma conjunta fins al 19 de juliol

La Societat exhibeix l'obra dels amics Eliseu Meifrèn i Segundo Matilla, sota el comissariat del col·leccionista Kilian Bumiller.

La Societat exhibeix l'obra dels amics Eliseu Meifrèn i Segundo Matilla, sota el comissariat del col·leccionista Kilian Bumiller. / Societat l'Amistat

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Cristina Vilà Bartis

Cristina Vilà Bartis

Cadaqués

La Societat l’Amistat de Cadaqués acull aquests dies l’exposició Cadaqués 1911 amb obra dels pintors Eliseu Meifrèn i Roig i Segundo Matilla Marina, sota el comissariat del col·leccionista Kilian Bumiller. La mostra, que es pot veure fins al 19 de juliol, té la base en el tresor artístic que preserva la mateixa Societat que conserva majestuosos dibuixos en blanc i negre realitzats per Meifrèn durant aquella època. Es complementa amb obres del seu amic Segundo Matilla amb qui compartia sensibilitat artística i estil pictòric. «La nostra intenció és crear un diàleg entre el blanc i el negre dels dibuixos i una selecció de pintures clau en color, ampliant la mirada artística d’Eliseu Meifrèn. L’exposició reuneix dues maneres diferents però complementàries d’interpretar la llum, el paisatge i l’atmosfera del Cadaqués d’aquella època».

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Les multes de 1.000 euros que rebran a la bústia milers de conductors després del que va passar el 2025: sancions fermes amb pèrdua de punts
  2. Què farà Junts a partir de dijous?
  3. Carlos Llull, tècnic de climatització: 'Recorda això quan algú et digui 'apaga l’aire condicionat, que consumeix moltíssim'
  4. Josep Fernández, Premi Mestres 68: 'L’escola no ho pot fer tot, la família també ha d’educar
  5. La Policia desarticula una organització criminal que s'havia apropiat 140 MEUR amb fraus informàtics
  6. Un llibre destapa la vida del maqui de Sant Llorenç de la Muga que va lluitar contra Franco i Hitler
  7. El barri Enric Morera de Figueres homenatja la Carnisseria Lladó pels 50 anys
  8. Defuncions del 13 de juliol de 2026 a l'Alt Empordà

Entitats socials alerten que l'Ajuntament de Figueres posa traves per empadronar-se

Entitats socials alerten que l'Ajuntament de Figueres posa traves per empadronar-se

La DGT multa amb 500 euros i retira fins a sis punts per fer aquest gest tan habitual (i perillós) a les carreteres aquest estiu

La DGT multa amb 500 euros i retira fins a sis punts per fer aquest gest tan habitual (i perillós) a les carreteres aquest estiu

El festival itinerant de curtmetratges de la Catalunya del Nord 'Courts Circuit 66' s'expandeix a l'Empordà i comarques gironines

El festival itinerant de curtmetratges de la Catalunya del Nord 'Courts Circuit 66' s'expandeix a l'Empordà i comarques gironines

Els Agents Rurals enxampen dos furtius reincidents que capturaven ocells fringíl·lids amb xarxes japoneses a Pau

Els Agents Rurals enxampen dos furtius reincidents que capturaven ocells fringíl·lids amb xarxes japoneses a Pau

Detenen dos homes a Castelló d'Empúries que circulaven amb un cotxe robat i una pistola amb 24 bales a dins del vehicle

Detenen dos homes a Castelló d'Empúries que circulaven amb un cotxe robat i una pistola amb 24 bales a dins del vehicle

Eliseu Meifrèn i Segundo Matilla dialoguen a l’exposició 'Cadaqués 1911' de la Societat l’Amistat

Eliseu Meifrèn i Segundo Matilla dialoguen a l’exposició 'Cadaqués 1911' de la Societat l’Amistat

Flick inicia el seu tercer curs envoltat de juvenils

Flick inicia el seu tercer curs envoltat de juvenils

Junts trenca el pacte a l'Ajuntament de Girona, abandona el govern i deixa Guanyem i ERC en minoria

Junts trenca el pacte a l'Ajuntament de Girona, abandona el govern i deixa Guanyem i ERC en minoria
Tracking Pixel Contents