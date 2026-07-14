Art
Eliseu Meifrèn i Segundo Matilla dialoguen a l’exposició 'Cadaqués 1911' de la Societat l’Amistat
L’obra dels dos artistes i amics, que recrea la llum, el paisatge i l'atmosfera del Cadaqués de principis de segle XX, s’exhibeix de forma conjunta fins al 19 de juliol
La Societat l’Amistat de Cadaqués acull aquests dies l’exposició Cadaqués 1911 amb obra dels pintors Eliseu Meifrèn i Roig i Segundo Matilla Marina, sota el comissariat del col·leccionista Kilian Bumiller. La mostra, que es pot veure fins al 19 de juliol, té la base en el tresor artístic que preserva la mateixa Societat que conserva majestuosos dibuixos en blanc i negre realitzats per Meifrèn durant aquella època. Es complementa amb obres del seu amic Segundo Matilla amb qui compartia sensibilitat artística i estil pictòric. «La nostra intenció és crear un diàleg entre el blanc i el negre dels dibuixos i una selecció de pintures clau en color, ampliant la mirada artística d’Eliseu Meifrèn. L’exposició reuneix dues maneres diferents però complementàries d’interpretar la llum, el paisatge i l’atmosfera del Cadaqués d’aquella època».
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