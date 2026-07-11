Solidaritat
Ullà acollirà una exposició i subhasta d’art a benefici de l’ONG empordanesa ‘be artsy’ durant la Festa Major
La recaptació de la subhasta, que comptarà amb obres d'autors com Picasso, Dalí o Frida Kahlo, es destinarà a projectes contra l'exclusió menstrual i d'empoderament femení al Nepal
Del 13 al 18 de juliol de 2026, la Sala 2 de l’Ajuntament d’Ullà (Baix Empordà) serà l’escenari d’una cita cultural i solidària dins del marc de la Festa Major. L'ONG local Associació be artsy organitza una Exposició i Subhasta Benèfica d’obres d'art per recaptar fons per als seus projectes internacionals.
Una trentena d'obres
La mostra posarà a l'abast del públic una trentena d’obres gràfiques de primera categoria a preus accessibles. La col·lecció inclou pòsters, cartells, dibuixos i litografies, la majoria certificades, d’autors catalans i internacionals d'enorme prestigi com Picasso, Frida Kahlo, Christo, Mondrian, Miquel Barceló, Jean-Michel Basquiat, Ràfols Casamada, Narcís Comadira, KIM, Salvador Dalí o Ad Reinhardt.
Aquest valuós fons artístic ha estat cedit a l'associació pels amics de Josep V. Marín, ceramista, psicòleg, periodista i conegut voluntari en diverses causes. Aquesta cessió vol ser un homenatge i una darrera contribució a una entitat de la qual Marín en va ser una part indispensable.
La subhasta, l'acte central
L'exposició es podrà visitar totes les tardes del dilluns 13 al divendres 17 de juliol, en horari de 17.00 a 20.00 hores. L'acte principal, la gran Subhasta Benèfica, tindrà lloc el dissabte 18 de juliol a les 19.00 hores a la mateixa Sala 2 de l'Ajuntament, i serà conduïda per la coneguda comunicadora Cristina Cantal.
Per tal de facilitar la participació, l'organització ha previst un sistema per a les persones interessades en adquirir una obra que no puguin assistir a l'acte de dissabte. Durant els dies previs d'exposició, hi haurà una urna a la sala on es podran dipositar licitacions tancades. Si al final de la subhasta presencial aquesta xifra dipositada prèviament resulta ser la més alta, l'organització tancarà el tracte amb el donant.
Art per a la transformació social
Tots els beneficis d'aquesta iniciativa serviran per donar continuïtat a la tasca de l'Associació be artsy. Cofundada i presidida per l'escalenca Clara Garcia i Ortés, veïna d'Ullà, l'entitat té com a objectiu principal la transformació social a través de l’art i la creativitat.
L'ONG centra bona part dels seus esforços al Nepal, on a través dels projectes Rato Baltin, EduFem i Happy Women, lluita per eradicar l'exclusió menstrual i promoure l'empoderament de les dones i nenes mitjançant la formació i la creació de noves oportunitats econòmiques.
A més de la seva tasca internacional, be artsy també actua a Catalunya organitzant exposicions, tallers i activitats que fomenten la diversitat cultural i el desenvolupament comunitari. Destaquen els seus tallers d'educació menstrual, on la fotografia participativa es converteix en una eina d'expressió i empoderament per a les dones i nenes participants.
Aquesta subhasta suposa, doncs, una doble oportunitat: adquirir una obra d'art de renom per decorar la llar o regalar a un ésser estimat i, alhora, donar suport a una causa que millora la vida de desenes de dones mitjançant la força de la creativitat.
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