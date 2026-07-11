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Diana Taubin restaura l'espectacular mural que va fer a la piscina d'onades del parc aquàtic Aquabrava de Roses
Aquesta obra, que ocupa gairebé 400 m2 i recrea roques, vegetació i salts d'aigua, ha recuperat la seva vivesa
L'artista també ha fet una actuació en el mural de la piscina de l'Anaconda i en alguns dels animals aquàtics de la Tropic Island
L'artista argentina Diana Taubin manté un llarg idil·li amb el parc aquàtic Aquabrava de Roses, un dels més ben valorats d'Europa i on els visitants poden anar gaudint de les atraccions i resseguir múltiples creacions seves. Enguany, l'artista, que viu a Roses des de fa més de vint anys, ha tornat a treballar-hi, aquest cop per retrobar-se amb antigues obres a les quals ha hagut de donar una nova vida. Ha estat un repte majúscul, ja que, per una banda, Taubin s'ha enfrontat amb els 370 m2 de l'espectacular mural que decora la mítica piscina d’onades, la més gran d’Europa amb 5.000 metres quadrats, i que ella mateixa va crear el 2017. El pas del temps, l'exposició continuada al sol i l'ús, però havien anat desgastant el mural. En aquesta actuació, Diana Taubin ha mantingut el disseny que recrea un munt de roques i de salts d’aigua i ha retornat la vivesa a aquesta immensa creació.
La piscina d'onades no ha estat l'únic espai del parc on l'artista ha treballat. També ho ha fet a la piscina de l’Anaconda, una espectacular atracció familiar que proposa un recorregut en tobogan de dos-cents metres. Al final d'aquest, la gent es troba amb una piscina on Taubin va pintar, l'any 2016, un conjunt de vegetació que dona continuïtat a la que es pot trobar al capdamunt de la piscina. En total, Diana Taubin ha repintat 90 m2 de paret. Una altra atracció en la qual ha treballat aquest any és la infantil Tropic Island que es troba a tocar la piscina d'onades. Aquí ha repintat de nou diverses figures d'animals que havia creat fa uns anys, en concret, una tortuga marina i uns pops que decoren alguns panells de l'estructura de fusta que hi ha dins la piscina i que es trobaven força malmesa pel desgast de l'aigua i el sol.
Procés de creació
En alguns d'aquests treballs, Diana Taubin s'ha trobat amb parts totalment esborrades i li ha calgut dibuixar-les de nou després de treballar, primer, les parets de formigó. En altres zones ha pogut recuperar-les per tenir una base de partida. Malgrat tot, l'artista valora que no ha necessitat en cap cas improvisar. Diana Taubin valora que, tot i l'amplitud del repte d'aquest any, sempre és "feliç" treballant a Aquabrava: "Aquest és un lloc molt bonic, ple d'arbres, amb un equip fantàstic i compto amb molta llibertat a l'hora de treballar".
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