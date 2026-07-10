Literatura
Els autors empordanesos Lluís Riera Porta i Esteve Sala guardonats als premis Creixell.Crims
Lluís Riera s'ha endut, per unanimitat, el 5è Premi Margarida Aritzeta-Vila de Creixell per la novel·la inèdita Fúria mentre que el rosinc Esteve Sala ha obtingut, també per unanimitat, el 2n Premi de poesia criminal Jordi Llopart-El Mònic pel poemari L'armari i l'endreça
La creació literària empordanesa està d'enhorabona. Dos autors de casa, Lluís Riera Porta (1975) i el rosinc Esteve Sala han estat reconeguts pels premis Creixell.Crims, el festival de novel·la criminal en català que es fa a Creixell (Tarragona) des d'aquest divendres fins diumenge. Lluís Riera s'ha endut, per unanimitat, el 5è Premi Margarida Aritzeta-Vila de Creixell, dotat amb 3.000 euros i la publicació de l'obra, per la novel·la inèdita Fúria mentre que Esteve Sala ha obtingut, també per unanimitat, el 2n Premi de poesia criminal Jordi Llopart-El Mònic pel poemari L'armari i l'endreça. En aquest cas, el premi està dotat amb 400 euros aportats pel diari El Mònic. El poemari també es publicarà. En aquesta edició dels premis, que es lliuren aquest divendres durant l'acte d'inauguració del festival conduït per la periodista Elisenda Roca, al casal municipal, el jurat també ha reconegut a l’escriptora tarragonina Olga Xirinacs i Díaz amb el 4t Premi Trajectòria Creixell.crims per la seva obra literària, reconeguda amb els premis més prestigiosos, com a autora de poesia, novel·la, relat i assaig, amb més de vuitanta-cinc títols. El jurat ha remarcat la seva contribució i sensibilitat amb la llengua catalana, la ciutat de Tarragona i, també, el gènere criminal.
De Furia de Lluís Riera, el jurat, format per Ilya Pérdigo Kerrigan, Eduard Riudavets Florit i Raquel Gámez-Serrano, ha destacat "la seva capacitat de retratar, d’una manera autèntica i pròpia, les ferides d’una generació i que, amb ambició narrativa i uns personatges memorables, manté la tensió fins al final". Riera, que viu a Castelló d'Empúries, es va donar a conèixer com a escriptor fa tres anys amb la publicació del recull Contes bruts (Neopàtria, 2023), narracions "tristes i fosques" habitades per "una colla de perdedors o desgraciats" retratats "en un moment lamentable de les seves vides". El 2024, Riera va publicar la primera novel·la L'Escorxador (Clandestina Editorial), un thriller negre, gòtic i rural amb el qual va guanyar el premi Agustí Vehí de novel·la negra. Fúria, doncs, és la seva segona novel·la.
Per la seva part, Esteve Sala és un poeta que, poc a poc i discretament, ha anat fent-se un lloc. Des de fa uns anys, Sala ha recollit nombrosos premis per les seves composicions poètiques. En el cas de L'armari i l'endreça, el jurat, integrat per Jordi Sansalvador Garrido, Francesc Mercadé Teixidor i Rosa Maria Guasch Alberni, ha valorat "la seva extraordinària solidesa formal, sustentada en una mètrica rigorosa, una dicció d’una gran precisió i una arquitectura poètica que manté la tensió de principi a fi i per la seva veu narrativa d’una força excepcional, capaç d’endinsar el lector en la ment d’un assassí obsessivament metòdic, sense caure mai en la complaença ni en el sensacionalisme".
Premis a estudiants de secundària i batxillerat
Paral·lelament a aquests guardons, també s'han entregat els 4t premis Jordi Tiñena-Torredembarra Actualitat, dirigits a estudiants de secundària i batxillerat. Dins la categoria de 1r i 2n d'ESO s'ha reconegut a Emma Almoril Egea pel relat El misteri de la cabana pel seu ritme narratiu que atrapa el lector i el fa viure l’estranya i tenebrosa experiència dels protagonistes del relat. Dins la categoria 3r i 4t ESO, la guanyadora ha estat Berta Canelles Domènech pel relat El vespre del qual el jurat ha valorat la idea de transformar un succés que podria ser real en una història de final esfereïdor. Per tancar, el premi de la categoria Batxillerat ha estat per a Laia Sancho Gil pel relat El somriure d’en David. D'aquest s'ha realçat l’originalitat sobre com s'endinsa en l’ànima humana i en la seva dissolució en la monotonia social, amb un final inesperat i criminal.
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