Art
L'artista mexicana María Luisa Estrada exposa al 46è Mini Print Internacional de Cadaqués
A finals del mes de juny es va inaugurar aquesta nova edició que aplega obra de 627 artistes de 49 països de tot el món
L’artista mexicana María Luisa Estrada Sánchez va inaugurar, divendres passat, exposició individual al taller-galeria Fort de Cadaqués, dins el 46è Mini Print Internacional de Cadaqués. És el premi que va rebre en ser una dels sis guanyadores de l’edició anterior d’aquest prestigiós i històric premi d’art. La seva exposició consta d’una trentena de xilografies sobre planxa de PVC escumat i es podrà admirar fins aquest divendres 10 de juliol quan li prendrà el relleu l’artista italiana Francesca La Nave, guanyadora també del Mini Print de l’any passat. Li seguiran Irina Silvestrova-Sadlowski, d’Alemanya; Timo Ehmke, també d’Alemanya i, finalment, Jyoji Tsunemi, del Japó.
L’edició d’enguany, que es va inaugurar a finals de juny amb l’exposició individual de la francesa Camilla Morrill, presenta obra de 627 artistes de 49 països de tot el món. Cadascun d’ells concursa amb obra creada amb tècniques d’estampació variades i els sis nous guanyadors es donaran a coneixeran al llarg de les properes setmanes.
Més d’onze mil participants
El Mini Print és una cita obligada de l’estiu a Cadaqués. El va impulsar Pasqual Fort l’any 1981 i aquella primera convocatòria va ser un gran èxit mundial. Deu anys més tard, la seva vídua, Mercè Barberà, li va prendre el relleu al capdavant de la direcció del projecte. Des d’aleshores, més d’11.000 artistes han participat i exposat la seva obra al Mini Print.
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