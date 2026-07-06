Festival
El Village de Sons del Món portarà a Roses Suu, Joan Masdéu, Lau Gibert, Lorna i tributs a ABBA, Shakira i Michael Jackson
L’espai de la Ciutadella oferirà del 25 de juliol al 10 d’agost concerts de posta de sol, artistes emergents, festes temàtiques, sessions de DJ i una oferta gastronòmica reforçada
El Village de Sons del Món tornarà a convertir-se aquest estiu en un dels grans punts de trobada de les nits a la Ciutadella de Roses. Del 25 de juliol al 10 d’agost, l’espai oferirà una programació pròpia amb concerts de posta de sol, tributs, festes temàtiques, sessions de DJ, espectacles en directe i una oferta gastronòmica reforçada per completar l’experiència del festival.
La proposta combina artistes emergents, noms vinculats al territori, actuacions pensades per cantar i ballar, i nits temàtiques que consoliden el Village de Sons del Món com un espai amb identitat pròpia dins del festival. El públic hi podrà trobar concerts de proximitat a primera hora del vespre, tributs a grans icones internacionals i festes que allargaran l’activitat fins ben entrada la nit.
Una arrencada amb esperit dels noranta
La programació s’obrirà el dissabte 25 de juliol amb l’actuació de La Churry, a les 20 hores, i l’animació itinerant de Todo Zancos. A la nit, serà el torn de Bojos pels 90 vol. 2, que tornarà després de l’èxit de la primera edició del 2025 amb una sessió pensada per reviure els grans himnes de la dècada dels noranta. La festa comptarà amb Nathalie Aarts, de The Soundlovers, una de les veus icòniques de l’eurodance dels 90, i amb les sessions de DJ Frisco i Marcos Peón.
El divendres 31 de juliol, Madamme Mustash portarà al Village la seva energia inconfusible, amb cançons pròpies i versions passades pel seu filtre més personal i "entramuntanat". La nit continuarà a partir de la 1.30 hores amb GENNA DJ, que transformarà l’espai en una pista de ball amb una sessió entre l’open format, el house i l’electrònica més selectiva.
Concerts de posta de sol i tributs internacionals
El dissabte 1 d’agost, Joan Masdéu protagonitzarà un dels concerts de posta de sol del Village amb la gira que celebra 15 anys de trajectòria en solitari. A la matinada, Radio Cassette Night recuperarà l’esperit musical dels anys vuitanta i noranta amb una sessió de grans èxits pensada per cantar, ballar i compartir.
El dimecres 5 d’agost, la cantant rosinca Ariadna Vieyra actuarà a casa amb una proposta musical propera, fresca i arrelada al territori. Tot seguit, ABBA Voices farà reviure l’essència de la banda sueca amb un espectacle tribut ple de clàssics com Dancing Queen, Mamma Mia o Waterloo.
El dijous 6 d’agost, SHAK! portarà al Village un tribut a Shakira que repassa totes les cares de l’artista: la més rockera, la més llatina, la més internacional i la més urbana. A partir de la mitjanit, Alegre DJ agafarà el relleu amb una sessió fresca i dinàmica marcada per la música urbana i l’electrònica.
Veus emergents, pop català i festes per allargar la nit
El divendres 7 d’agost, el Village apostarà per dues veus emergents de l’escena catalana. Lau Gibert, exconcursant d’Eufòria, presentarà una proposta fresca i escènica marcada pel seu nou single d’estiu, Amulet. Tot seguit, Tura Sala portarà el seu nou projecte artístic, que fusiona pop, neosoul, funk i afrobeat.
La nit culminarà amb Verano Mix, una festa dedicada als grans hits d’estiu amb l’actuació estelar de Lorna, que arribarà des de Panamà amb el seu Papichulo Tour, acompanyada del productor i DJ Mike Goldman. La festa comptarà també amb les sessions de DJ Frisco & Marcos Peón, i Tobias Stein amb el seu saxo show.
El dissabte 8 d’agost començarà amb Delpuerto, una proposta de cançó d’autor contemporània, guitarres intenses i energia directa. Després serà el torn de Suu, una de les veus més consolidades del pop femení català, que mostrarà la seva faceta més íntima i personal. A la nit, la Festa Picasso Remember recuperarà l’esperit de la mítica discoteca de Roses amb una sessió pensada per reviure nits de música i diversió.
Humor, música festiva i una cloenda amb Michael Jackson
El diumenge 9 d’agost, el popular podcast Guarres! arribarà al Village amb el seu xou en directe, una proposta que barreja humor, educació sexual i irreverència. La jornada continuarà amb Markos amb K, una de les noves propostes emergents amb més projecció de l’escena festiva en català, i acabarà amb la Petardeo Party amb Ona Giner DJ.
Finalment, el dilluns 10 d’agost, el Village tancarà la programació amb I Want U Back, tribut a Michael Jackson, un espectacle pensat per reviure l’energia, el ritme i els grans èxits del Rei del Pop. La cloenda arribarà a la mitjanit amb la festa We Will Rock You, amb Radio Cassette Night.
Una oferta gastronòmica reforçada
El Village de Sons del Món també reforça enguany la seva proposta gastronòmica. El restaurant Sumac s’incorpora a la zona gourmet, on també hi haurà Formaticum, de Girona, i La Postreria, de Roses. A més, el públic hi trobarà fins a vuit furgoteques amb propostes gastronòmiques diverses i el pop-up de la popular hamburgueseria Deleito.
Aquesta oferta converteix el Village en un espai per arribar abans dels concerts, sopar, fer una copa, descobrir noves propostes i allargar la nit dins la Ciutadella de Roses.
Les entrades del Village de Sons del Món tenen un cost d’entre 7 i 15 euros, segons el dia i l’espectacle, i inclouen una consumició. Els menors de 12 anys tenen l’entrada lliure.
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