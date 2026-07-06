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El Festival Istiu de Castelló d'Empúries tanca la sisena edició amb més d'un 90% d'ocupació als concerts de pagament
Salva Racero, Ginestà, Mazoni i Tomeu Penya han esgotat localitats en una programació que també ha tingut bona acollida en les propostes gratuïtes
El Festival Isitiu ha tancat la seva sisena edició amb una ocupació mitjana del 91,4% en els concerts de pagament i una bona resposta del públic tant a Castelló d’Empúries com a Empuriabrava. Durant una setmana, els diferents escenaris del municipi han acollit una programació diversa, amb quatre propostes amb totes les entrades exhaurides i una destacada assistència també als concerts gratuïts.
La nova edició ha consolidat l’Isitiu com una proposta cultural arrelada al municipi i amb una personalitat pròpia. La combinació d’artistes consolidats, noves veus, formats diversos i espais patrimonials ha tornat a definir el caràcter d’un festival que aposta per la proximitat entre els artistes, el públic i el territori.
Els concerts de pagament han registrat una ocupació mitjana del 91,4%. Les actuacions de Salva Racero, Ginestà, amb la sessió prèvia de Wilma’s, Mazoni i Tomeu Penya han exhaurit totes les localitats disponibles. El concert inaugural d’Andrea Motis a la Basílica de Santa Maria va arribar al 90% d’ocupació, la mateixa xifra que Alosa en la jornada de cloenda, mentre que Alba Armengou va registrar un 60%.
A aquestes dades s’hi suma la bona acollida dels concerts gratuïts, que han contribuït a acostar el festival a públics diversos i a portar la música a diferents punts del municipi. Alverd Oliva i Llum Blancafort van actuar al Poblat Típic d’Empuriabrava, mentre que Clima va reunir una bona entrada a la plaça de les Palmeres. Divendres, Ernest Prana va protagonitzar una de les sorpreses de l’edició amb una actuació a la Llotja que va obtenir una resposta especialment destacada del públic.
L’Isitiu va començar dilluns amb el concert d’Andrea Motis Guitar Trio a la Basílica de Santa Maria, una actuació de gairebé dues hores que va donar el tret de sortida a set dies de programació. Des d’aleshores, el festival ha passat per espais com el Poblat Típic, la plaça de les Palmeres, l’Hort del Convent de Santa Clara, la Llotja i el Pati del Palau dels Comtes.
Diversitat musical i espais singulars
Un dels trets destacats de l’edició ha estat la diversitat de les propostes musicals. El festival ha transitat des del jazz i la bossa nova d’Andrea Motis fins al pop de Ginestà, passant per la cançó d’autor, el soul, les propostes emergents vinculades al territori i formats singulars com l’experiència de música i maridatge de Salva Racero.
"Aquesta varietat ha permès arribar a públics diferents sense renunciar al fil conductor que defineix l’Isitiu: concerts de proximitat en espais amb una forta identitat", expliquen els organitzadors del certamen. El festival manté així una aposta per un model d’aforaments continguts, contacte directe amb els artistes i descoberta del patrimoni de Castelló d’Empúries i Empuriabrava.
La jornada de cloenda va tenir lloc diumenge al Pati del Palau dels Comtes. Alosa va obrir la tarda amb un 90% d’ocupació i Tomeu Penya va posar el punt final a la sisena edició davant d’un recinte amb totes les localitats exhaurides.
L’alcaldessa de Castelló d’Empúries, Anna Massot, ha fet una valoració positiva del desenvolupament del festival i de la resposta del públic. "Aquesta sisena edició confirma que l’Isitiu té un model propi i reconeixible", ha afirmat. "És un festival proper, arrelat al municipi i amb capacitat per atraure públic de fora, que ens permet gaudir de propostes musicals molt diverses i, al mateix temps, posar en valor el nostre patrimoni", ha afegit. Massot ha conclòs que "la resposta del públic ens anima a continuar treballant en aquesta direcció".
Amb aquesta sisena edició, el Festival Isitiu reafirma la seva consolidació dins l’oferta cultural de Castelló d’Empúries i Empuriabrava i tanca una setmana marcada per la resposta del públic, la diversitat artística i la voluntat de fer de la música una manera de descobrir el patrimoni del municipi.
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