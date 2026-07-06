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Daniel Zerbst exhibeix els seus somnis pictòrics i misteriosos a l'Acadèmia Dalí, un nou espai d'art a Cadaqués
L'artista alemany, que viu a Cadaqués des de finals dels 90, presenta una selecció d'obres que juguen amb realitats paral·leles sota el títol Codex REM, fins al 14 de juliol
Acadèmia Dalí és un espai adjacent a l'Espai Dalí Cadaqués on els artistes poden exposar de manera gratuïta i sense pagar comissions
Les creacions de l'artista alemany Daniel Zerbst són hipnòtiques. La fusió del llenguatge poètic i oníric amb imatges reals dota a les seves obres d'una aura de misteri. També les que ara presenta a l'Acadèmia Dalí, un nou espai d'art a Cadaqués que acaba d'obrir portes oficialment per acollir exposicions temporals i activitats culturals sense ànim de lucre, dins el ja conegut Espai Dalí Cadaqués, gestionat per Arts Foundation Animas. Sota el títol Codex REM, Daniel Zerbst exhibeix una selecció dels seus contes pictòrics, realitats paral·leles en forma de pintura i dibuix, de diorames, objectes, obra gràfica i films. "Es tracta d'una obra cosmopolita i complexa, de vegades anacrònica o futurista, anarquista o, en canvi, ordenada, però sempre elaborada amb la màxima precisió", explica Zerbst qui convida als espectadors a explorar diferents dimensions de la realitat, memòria i imaginació.
No és casual que Daniel Zerbst , que viu a Cadaqués des del 1995, hagi batejat aquesta exposició com a Codex REM. D'alguna manera, Zerbst dona pistes al públic del que és el seu treball: una fusió d'artesania i somnis. En aquest sentit, l'artista, tot i no renunciar ni negar els avenços tecnològics, es bolca en les tècniques tradicionals apostant per la creativitat pausada. Malgrat tot, Zerbst llança al públic certes qüestions: "Sobreviuran els somnis, les visions i les arts analògiques en un món digital i generat per IA? I si és així, com es transformaran?".
Després de l'exposició de Daniel Zerbst, que es pot veure fins al 14 de juliol, està previst que exposin en aquesta sala altres artistes com Hans-Frans; Txell Miras i Augustin Pineau. Les dues darreres exposicions seran coordinades per CREA Cadaqués. Posteriorment, l'espai acollirà una mostra col·lectiva del festival InCadaqués. Com matisen els seus propietaris, el matrimoni holandès integrat per Christa van Smeden i l’arquitecte Huibert de Jong, "els artistes disposen de l’espai de manera gratuïta i no han de pagar cap comissió per les obres que venen". Acadèmia Dalí, doncs, esdevé un altre espai alternatiu a Cadaqués, obert al marge de les galeries i molt cèntric, perquè els creadors puguin mostrar les seves obres. Fa uns mesos ja ho va fer Atrium Artium, als baixos de la parròquia.
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