Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Agressió presó FigueresAtac gos Palau-saverderaAcústica FigueresFigueres Es Mou
instagramlinkedin

Literatura

Carlota Gurt inaugura el cicle Punt de Lectura d'Agullana parlant d''Els erms', premi Anagrama de novel·la

La proposta literària es fa aquest divendres 3 de juliol als jardins de la Societat la Concòrdia

Carlota Gurt va guanyar el premi Anagrama amb 'Els erms'.

Carlota Gurt va guanyar el premi Anagrama amb 'Els erms'. / Manu Mitru

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Cristina Vilà Bartis

Cristina Vilà Bartis

Agullana

"Volia escriure sobre què fas quan estàs sec". Així argumentava l’escriptora Carlota Gurt, fa uns pocs mesos a la llibreria Vitel·la de l’Escala, què la va empènyer a donar forma a la novel·la Els erms. Aquell impuls va ser encertat perquè el llibre va rebre el premi Anagrama. Per parlar sobre ell i sobre la seva escriptura, Carlota Gurt visita el cicle Punt de Lectura d’Agullana, la cita literària ineludible de l’estiu empordanès. Ho farà conversant amb Enric Tubert, el seu coordinador, aquest divendres 3 de juliol, a dos quarts de vuit del vespre, als jardins de la Societat la Concòrdia.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un gran incendi a la Catalunya Nord obliga a evacuar 1.700 persones, amb 9 ferits i 256 bungalous i una empresa cremats
  2. És oficial: Hisenda exigirà l’IRPF de la paga extra de les pensions, excepte en alguns casos
  3. Aquest és l'error que comet gairebé tothom en prendre el cafè
  4. Preocupació a Palau-saverdera pel gos 'perillós': 'Ha generat una alarma social molt gran
  5. Un gos 'perillós' en mata un altre a Palau-saverdera i l'Ajuntament reclama mesures cautelars immediates
  6. Totes les estacions del Meteocat de l'Alt Empordà han registrat nits tropicals aquest juny
  7. Quan PortAventura va encendre les alarmes del turisme a l'Empordà i es pronosticava un estiu 'sense pena ni glòria
  8. Fer una fotocòpia del DNI pot acabar amb multes de fins a 100.000 euros

La celebració viral de Keyne, germà de Lamine Yamal, a l’Espanya-Àustria: "És com si fos el meu fill i estic enamorat d’ell"

La celebració viral de Keyne, germà de Lamine Yamal, a l’Espanya-Àustria: "És com si fos el meu fill i estic enamorat d’ell"

SATSE alerta que els CAP de la costa afronten l'estiu sense un reforç “real” de les plantilles

SATSE alerta que els CAP de la costa afronten l'estiu sense un reforç “real” de les plantilles

Els evacuats pel foc de la Catalunya Nord s'apleguen al centre d'acollida: "S'ha cremat el bungalou; ho hem perdut tot"

Els evacuats pel foc de la Catalunya Nord s'apleguen al centre d'acollida: "S'ha cremat el bungalou; ho hem perdut tot"

El Consell Comarcal impulsa la campanya "A l'Alt Empordà parlem en català" per reforçar l'ús de la llengua

El Consell Comarcal impulsa la campanya "A l'Alt Empordà parlem en català" per reforçar l'ús de la llengua

Els millors plans per aquest cap de setmana a l'Alt Empordà

Els millors plans per aquest cap de setmana a l'Alt Empordà

El Atlético de Madrid sella una alianza con Live Nation España para reforzar la oferta musical del Riyadh Air Metropolitano

El Atlético de Madrid sella una alianza con Live Nation España para reforzar la oferta musical del Riyadh Air Metropolitano

Paneque diu que el Govern estudia una proposta de pagament per autopistes vinculat a l’ús, el tonatge i les emissions

Paneque diu que el Govern estudia una proposta de pagament per autopistes vinculat a l’ús, el tonatge i les emissions

Carlota Gurt inaugura el cicle Punt de Lectura d'Agullana parlant d''Els erms', premi Anagrama de novel·la

Carlota Gurt inaugura el cicle Punt de Lectura d'Agullana parlant d''Els erms', premi Anagrama de novel·la
Tracking Pixel Contents