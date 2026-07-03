Literatura
Carlota Gurt inaugura el cicle Punt de Lectura d'Agullana parlant d''Els erms', premi Anagrama de novel·la
La proposta literària es fa aquest divendres 3 de juliol als jardins de la Societat la Concòrdia
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
"Volia escriure sobre què fas quan estàs sec". Així argumentava l’escriptora Carlota Gurt, fa uns pocs mesos a la llibreria Vitel·la de l’Escala, què la va empènyer a donar forma a la novel·la Els erms. Aquell impuls va ser encertat perquè el llibre va rebre el premi Anagrama. Per parlar sobre ell i sobre la seva escriptura, Carlota Gurt visita el cicle Punt de Lectura d’Agullana, la cita literària ineludible de l’estiu empordanès. Ho farà conversant amb Enric Tubert, el seu coordinador, aquest divendres 3 de juliol, a dos quarts de vuit del vespre, als jardins de la Societat la Concòrdia.
- Un gran incendi a la Catalunya Nord obliga a evacuar 1.700 persones, amb 9 ferits i 256 bungalous i una empresa cremats
- És oficial: Hisenda exigirà l’IRPF de la paga extra de les pensions, excepte en alguns casos
- Aquest és l'error que comet gairebé tothom en prendre el cafè
- Preocupació a Palau-saverdera pel gos 'perillós': 'Ha generat una alarma social molt gran
- Un gos 'perillós' en mata un altre a Palau-saverdera i l'Ajuntament reclama mesures cautelars immediates
- Totes les estacions del Meteocat de l'Alt Empordà han registrat nits tropicals aquest juny
- Quan PortAventura va encendre les alarmes del turisme a l'Empordà i es pronosticava un estiu 'sense pena ni glòria
- Fer una fotocòpia del DNI pot acabar amb multes de fins a 100.000 euros