Acústica 2026
Xavi Pascual, director de l'Acústica: "No ha estat un any fàcil; hem tingut un revés brutal amb un canvi de criteri per part d'Hisenda"
Reivindica l’esforç conjunt per mantenir un festival gratuït al centre de Figueres
Aquesta és la programació del Festival Acústica de Figueres 2026
El Festival Acústica de Figueres arriba a la seva vint-i-tresena edició després d’un any especialment complex en l’àmbit econòmic. El seu director, Xavi Pascual, va admetre durant la presentació del cartell que "no ha estat un any fàcil" perquè el certamen ha hagut d’afrontar "un revés brutal amb un canvi de criteri per part d’Hisenda". Malgrat això, l’organització ha pogut mantenir l’essència del festival: música gratuïta al centre de la ciutat i una programació amb alguns dels noms més destacats de l’escena catalana. Ho va explicar aquest dimecres a l’Antiga Fàbrica d’Estrella Damm de Barcelona, en un acte que enguany ha concentrat tota la presentació del festival i que, a diferència d’altres edicions, no ha tingut una segona convocatòria a la tarda a Figueres.
Pascual va explicar que s’ha treballat "molt conjuntament" per trobar el finançament necessari i preservar el model de l’Acústica, que enguany se celebrarà del 27 al 30 d’agost. En aquest sentit, el festival ha posat en valor el suport institucional i també la implicació del Club d’Empreses Acústica, format per dotze empreses de Figueres i l’Alt Empordà. El seu representant, Albert Obradors, va remarcar que s’hi impliquen perquè creuen en el festival, estimen Figueres i se senten orgullosos de formar part d’un projecte que situa la ciutat "al mapa musical del país".
L’alcalde de Figueres, Jordi Masquef, també va defensar l’aposta municipal per l’Acústica, tot i reclamar més suport de les administracions. "Els que som de Figueres no podem entendre la nostra ciutat sense aquesta festa major de final d’estiu", va afirmar. En la mateixa línia, el delegat dels Serveis Territorials de Cultura a Barcelona, Andreu Felip, va subratllar que el festival és un projecte consolidat i que el fet d’arribar a la vint-i-tresena edició demostra que "les coses s’estan fent bé".
Sopa de Cabra, La Fúmiga i La Ludwig Band, caps de cartell
La programació d’enguany, presentada a l’Antiga Fàbrica d’Estrella Damm de Barcelona, vol transmetre que "a Catalunya tornen les guitarres", segons Pascual. Entre els noms principals hi ha Sopa de Cabra, que celebrarà 40 anys de trajectòria; La Fúmiga, en la seva gira de comiat; La Ludwig Band, amb la presentació de Pel barri es comenta; i Buhos, que celebrarà el vintè aniversari.
El festival començarà dijous 27 d’agost amb Quim Mandado a la plaça Catalunya i Llach Gener 76 al Teatre Municipal El Jardí, una producció de Barnasants que recupera el concert històric de Lluís Llach al Palau d’Esports de Barcelona. Durant quatre dies, l’Acústica programarà 25 concerts repartits entre la Rambla, la plaça Catalunya i la plaça de la Palmera, amb artistes com Pastora, 31 Fam, Def Con Dos, Alosa, Iseo & Dodosound, Fades, Malifeta, Joina, Carlota Giró, Cloe Riembau, Locomia i l’Orquestra Di-versiones.
L’edició també mantindrà l’Acustiqueta, amb propostes per al públic familiar, i el Got Solidari, que enguany destinarà part de la recaptació a l’Associació Contra el Càncer a Figueres.
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