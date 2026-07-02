Acústica 2026
Aquesta és la programació del Festival Acústica de Figueres 2026
Sopa de Cabra, La Fúmiga i La Ludwig Band participaran a la 23a edició del festival
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Sopa de Cabra, La Fúmiga, La Ludwig Band, Pastora, 31 Fam, Alosa i Fades són alguns dels artistes que actuaran a la 23a edició de l’Acústica, que se celebrarà del 27 al 30 d’agost a Figueres. El festival tornarà a omplir el centre de la ciutat amb una programació que combina grans noms del panorama musical català, bandes intergeneracionals i propostes emergents, amb 25 concerts repartits en escenaris molt propers entre ells. Aquesta és la programació completa:
Dijous 27 d'agost
- 18.00 h · Obertura espai food trucks · Plaça Catalunya
- 22.00 h · Llach Gener 76 · Teatre Jardí
- 22.00 h · Quim Mandado · Plaça Catalunya
- 00.00 h · Iseo & Dodosound · Plaça Catalunya
- 01.30 h · DJ Alegre · Plaça Catalunya
Divendres 28 d'agost
- 18.00 h · Obertura espai food trucks · Plaça Catalunya / Carrer Caamaño
- 19.00 h · Filomena · La Rambla
- 21.00 h · Cloe Riembau (Guanyadora Sona 9) · Plaça Palmera
- 22.15 h · Def Con Dos · Plaça Catalunya
- 22.30 h · Alosa · Plaça Palmera
- 23.00 h · Buhos 20 anys · La Rambla
- 00.15 h · Pastora · Plaça Catalunya
- 01.15 h · La Fúmiga · La Rambla
- 01.30 h · Fades · Plaça Palmera
- 02.00 h · Serial Killerz · Plaça Catalunya
Dissabte 29 d'agost
- 18.00 h · Obertura espai food trucks · Plaça Catalunya / Carrer Caamaño
- 19.00 h · País de Xauxa · La Rambla
- 21.00 h · Carlota Giró · Plaça Catalunya
- 21.00 h · Joina · Plaça Palmera
- 22.30 h · Max Navarro · Plaça Catalunya
- 22.45 h · Dan Peralbo i El Comboi · Plaça Palmera
- 23.00 h · Sopa de Cabra · La Rambla
- 00.15 h · 31 Fam · Plaça Catalunya
- 01.15 h · La Ludwig Band · La Rambla
- 01.45 h · Malifeta · Plaça Palmera
- 02.00 h · Mon DJ · Plaça Catalunya
Diumenge 30 d'agost
- 18.00 h · Obertura espai food trucks · Plaça Catalunya
- 19.00 h · Locomia · La Rambla
- 20.00 h · Orquestra Di-versiones · La Rambla
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