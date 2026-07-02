Premi Pritzker 2026
Smiljan Radić, arquitecte: "Treballo amb cinc persones. És el màxim per no embogir"
L'últim guanyador del Premi Pritzker 2026, el "Nobel d'Arquitectura", el xilè i encarregat d'una part important de la transformació de la Fira de Montjuïc pel centenari de l’Exposició Internacional de 1929 va omplir de gom a gom la sala principal del Congrés Mundial d'Arquitectes de Barcelona.
4.000 persones es van reunir per escoltar-lo en la jornada de cloenda de la convenció
Ramón Vendrell
En el congrés té força pes el paper de l’arquitectura davant la crisi climàtica i la funció social de l’arquitectura. La seva intervenció s’emmarca dins de l’eix temàtic Becoming attuned, que gira entorn de la bellesa i la poesia en l’arquitectura. ¿Se sent còmode allà?
No... Bé, no sabia fins ara mateix que era allà. És una irresponsabilitat meva no haver-me’n assabentat. Aquest últim temps ha sigut bastant catastròfic. Que jo estigui al corrent d’alguna cosa abans era difícil i ara és més difícil, perquè abans era distret i ara estic més distret encara. Però, per dir-ho suaument, no m’interessa gaire si m’encaixen en un lloc o un altre, ni el discurs que em van fabricant. El problema és dels altres més que meu, perquè jo faig el que puc fer, el que guanyo en els concursos, amb els clients que tinc, amb la gent a qui ajudo.
Temps bastant catastròfic?
Agitat. Sí, agitat val.
Pot explicar el seu concepte d’arquitectura fràgil, que és central en la seva feina?
Va néixer d’un arxiu fotogràfic que vaig començar a fer d’una sèrie de construccions que eren a les vores del camí, com botigues de fruita, petites barques fetes amb plumavit [poliestirè expandit] i branques de murtra que pescadors artesanals de Chiloé utilitzen per anar a veure com estan les xarxes de choritos [mol·lusc semblant al musclo] o les animitas, que recorden els morts en accidents. A aquest tipus de construccions en algun moment les vaig anomenar construccions fràgils. No pertanyen a l’arquitectura acadèmica. Tampoc pertanyen a una arquitectura vernacular. O sigui, no tenen cap mena d’arrel històrica. No tenen fundacions reals físiques, només estan posades sobre la terra i el mal és diferent. Generalment, estan fetes per una persona que fa el que pot dins de les seves possibilitats. També generalment, quan mor aquesta persona, aquesta construcció no s’hereta en el futur. Una característica important d’aquestes construccions és que absorbeixen els materials que hi ha al seu voltant. A més, és una arquitectura que treballa de manera embotida. Si hi ha una gotera, en comptes de solucionar la gotera, posa un moble o un plàstic a sobre i allà s’ha acabat. Jo no puc fer aquesta arquitectura, seria una impostura. És una mica com l’art brut al qual va posar nom Dubuffet. Però sí que totes aquestes característiques, en alguns projectes, en certa mesura, es poden reprendre, no en la seva globalitat, sinó com a especificitat. Hi ha grans sorpreses.
La decisió del jurat del premi Pritzker que ha guanyat aquest any exposa diverses paradoxes, o almenys aparents paradoxes del seu treball: ofereix, per exemple, "un punt d’entrada gairebé introspectiu" que s’expandeix a "una ressonància col·lectiva", reconnecta els individus "amb el seu origen profund" alhora que és "radicalment experimental", és "sorprenent i enterament natural". També els textos analítics sobre la seva obra remarquen uns contrastos accentuats. ¿A què creu vostè que es deu?
Quan una dona es posa a teixir, teixeix i és preciós. Un home es posa a brodar, broda i és preciós. És precís perquè un entra dins d’un estat en el qual no es pregunta gaire què està fent. Jo a l’oficina assajo, no investigo, no hi ha temps. Vaig assajant cas a cas amb un repertori que un té al cap, d’una manera semblant a la dona que es posa a teixir i teixeix i a l’home que es posa a brodar i broda. Aquest repertori és com una gran família de personatges que podria descriure un a un i utilitzo a conveniència, no en la seva globalitat. El recurs de la paradoxa crec que es deu al fet que intenten conceptualitzar alguna cosa general, mentre que jo vaig fent cas a cas amb aquest repertori. Potser l’explicació més clara és que si agafes una monografia meva i no saps que tot és de l’arquitecte que és a la caràtula, pots pensar que són deu arquitectes fent coses diferents.
¿L’absència de trets molt definitoris seria la característica definitòria del seu treball?
Absolutament. Si un no té certa flexibilitat intel·lectual, és molt difícil seguir endavant. En arquitectura, si un té una marca registrada, aquesta marca mor aviat, llevat que sigui un succés que ja poques vegades es dona.
¿Quantes persones formen el seu equip?
Cinc.
¿El premi Pritzker amb el despatx més petit de la història?
M’han arribat feines, tampoc centenars, que podien depassar la capacitat de l’oficina i m’he negat a fer-les perquè aquesta és la quantitat de persones que jo puc administrar sense tornar-me boig.
¿Té a veure amb un esperit indie i artesanal?
No, és una qüestió de personalitat més que una altra cosa. Jo sé que puc fer un edifici bo de 16.000 metres quadrats amb aquest equip, perquè ho he fet, i ara n’estic fent a Barcelona un de 50.000 metres quadrats, que ho puc fer encara, però amb socis aquí a Barcelona. En projectes a fora l’oficina s’expandeix amb associats que et donen més capacitat de desenvolupar els projectes.
Es refereix a la rehabilitació del palau de Comunicacions i a l’edificació del Pavelló Multifuncional a Fira Montjuïc, per al centenari de l’Exposició Internacional de 1929. ¿Quins són els trets més destacats del projecte?
Si vas a aquest lloc ara, veuràs un tancament d’aquest sector cap a la ciutat. La ciutat del voltant està més aviat morta. El programa de la Fira tendeix a construir-se en una espècie de caixa on dins s’exposen coses i al voltant hi ha els serveis. Aquesta configuració, que és natural per fer un pavelló d’exposicions, és el que provoca una impermeabilitat davant l’espai públic i davant la ciutat. Nosaltres hem invertit aquesta manera de mirar i hem creat com una espècie de drap net, obert a la ciutat, per on tu passaràs. D’altra banda, el projecte estreny el màxim possible la seva empremta al lloc per deixar la quantitat d’espai públic al voltant. La clau és la permeabilitat del nou edifici.
Parla del nou Pavelló Multifuncional. ¿I quant a la rehabilitació del Palau de Comunicacions?
Entre tots dos queda la plaça de l’Univers. També el Palau de Comunicacions el transparentem cap a la part del darrere, i en certa mesura cap a la plaça d’Espanya.
¿La passarel·la elevada connectarà els dos edificis?
Unirà els dos edificis en la segona etapa. Però també serà un artefacte en si mateix, una espècie de plaça a 13 o 14 metres d’altura.
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