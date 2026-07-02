Acústica 2026
L’Acústica programa una edició que reivindica que "tornen les guitarres"
La Fúmiga, Sopa de Cabra, La Ludwig Band i Buhos són els caps de cartell del festival figuerenc que se celebrarà del 27 al 30 d’agost
Aquesta és la programació del Festival Acústica de Figueres 2026
Amb els concerts de les Festes de Sant Pere que han estrenat l’estiu encara presents, Figueres ja mira cap al darrer cap de setmana d’agost amb l’arribada de la vint-i-tresena edició del Festival Acústica. Aquest dimecres, 1 de juliol, l’Antiga Fàbrica d’Estrella Damm de Barcelona va acollir l’acte de presentació del cartell que enguany busca “transmetre el relat que a Catalunya tornen les guitarres”, va exposar Xavi Pascual, director de l’Acústica.
El comiat de La Fúmiga, la presentació de Pel barri es comenta de La Ludwig Band, la celebració dels 40 anys de Sopa de Cabra i la festa del vintè aniversari de Buhos seran els principals concerts d’una programació que buscarà tornar a tenir milers de persones recorrent el centre de la capital de l’Alt Empordà. I és que entre el 27 i 30 d’agost hi haurà fins a 25 concerts repartits entre la plaça de la Palmera, la plaça Catalunya i la Rambla “amb grups representatius de tots els estils d’aquesta temporada al país”, explicà Pascual. El públic d’enguany podrà gaudir de la música en directe de Max Navarro, 31 Fam, Def con Dos, Alosa, Iseo & Dodosound, Locomía, Fades, Malifeta o Pastora, entre molts altres.
El Festival Acústica començarà la nit de dijous amb dues actuacions simultànies: Quim Mandado, a la plaça Catalunya, i Llach Gener 76, al Teatre Municipal El Jardí. Amb aquesta última proposta, produïda pel festival Barnasants, es buscarà recordar el concert de Lluís Llach al Palau d’Esports de Barcelona amb l’actuació d’artistes com Joan Reig o Gemma Humet.
Com sempre, com a aparador de la música en català, l’Acústica programa artistes emergents per donar-los a conèixer. En aquesta edició pujaran a l’escenari la figuerenca Carlota Giró, la biurenca Joina i la guanyadora del Sona 9 Cloe Riembau, talent del costat de casa, que presentaran els seus respectius treballs. “És d’agrair que hi hagi una convocatòria d’artistes locals per poder mostrar la nostra música i més, fer-ho a la nostra ciutat”, manifesta Giró en declaracions a l’EMPORDÀ.
Però la música no s’aturarà, i les nits s’allargaran amb sessions de discjòqueis ben reconeguts al país i a la comarca com són Dj Alegre, Mon Dj i els Serial Killers. Tots ells ja habituals del festival i que ompliran la plaça Catalunya fins ben entrada la matinada.
A tot això, cal afegir que torna un any més l’Acustiqueta, els concerts pensats pels més menuts de la casa. En aquesta vint-i-tresena edició el grup Filomena aproparà la música d’arrel a la mainada, el País de Xauxa celebrarà el seu trentè aniversari i l’Orquestra Di-versiones, tal com marca la tradició, tancarà els concerts el diumenge a la tarda amb la festa dels seus vint anys.
Andreu Felip, delegat dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Cultura, va dir durant l’acte que “és d’agrair l’aposta que feu pels grups catalans en el sentit ampli de la nació, i dels grups en llengua catalana”, contraposant-ho a què “jo soc d’una generació que no teníem la possibilitat d’escoltar música pop o rock en català i veure tots aquests grups aquí em satisfà molt i és molt important que es mantingui”. Per la seva banda l’alcalde de Figueres, Jordi Masquef, va dir que “els que som de Figueres no podem entendre la nostra ciutat sense aquesta festa major de final d’estiu, un festival de música en català i gratuït” i va reivindicar el paper de l’Acústica tot exposant que: “Si apostem per la cultura i si apostem per l’educació, apostem per una ciutat i una societat més lliure i més justa”.
Got Solidari a benefici de l’Associació Contra el Càncer
Des de fa onze anys, el Festival Acústica ha volgut aportar el seu granet de sorra al teixit associatiu de la ciutat a través del Got Solidari. En aquesta ocasió l’entitat beneficiària de part de la recaptació de la venda del got serà l’Associació Contra el Càncer a Figueres.
Julieta de Masdevall, presidenta de l’Associació Contra el Càncer a la província de Girona, va mostrar el seu agraïment: “Són fons que nosaltres tenim pels nostres projectes que són principalment el suport als malalts de càncer i als seus familiars, tasques de prevenció i investigació”. També va recalcar que “som l’entitat privada que més diners destina a la recerca”, un fet que ho demostren les dades, ja que des del 2015 han aportat gairebé 70 milions d’euros en investigació a Catalunya.
“No ha sigut un any fàcil”
Durant l’acte de presentació, Xavi Pascual va explicar que “aquest no ha sigut un any fàcil” perquè “hem tingut un revés brutal amb un canvi de criteri per part d’Hisenda”. En aquest sentit, el director del festival va afegir que “hem treballat molt conjuntament per poder trobar el finançament per mantenir l’essència de l’Acústica, com a festival musical al centre de Figueres i ens hem de felicitar”.
Pel que fa al finançament també s’ha agraït a les dotze empreses de Figueres i l’Alt Empordà que formen part del Club d’Empreses Acústica. En nom seu va parlar Albert Obradors, propietari de FIV Obradors, que va afirmar que “som empreses que no tenim res a veure amb el món artístic ni cultural, però ens hi impliquem perquè creiem en l’Acústica i hem crescut amb ella, i perquè estimem Figueres i sentim orgull de ser figuerencs”. També va expressar que “són dies per retrobar-nos pel carrer i perquè la nostra ciutat torni a aparèixer al mapa musical del país”.
L’alcalde de Figueres també va donar les gràcies al Club d’Empreses per “haver entès la filosofia de l’Acústica i per apostar per la cultura i Figueres”. De totes maneres, el batlle va aprofitar l’ocasió per recalcar que hi ha “una aposta plena per l’Acústica”, però que creu que “necessita més suport per part de les administracions” i que “cal anar més alineades en projectes com aquest”.
Precisament en aquesta línia es va expressar Andreu Felip: “Cal fer valdre que aquest és un projecte en què les tres administracions (Ajuntament de Figueres, Diputació de Girona i Generalitat de Catalunya) anem plegades i sumem esforços”. El fet que s’arribi a la vint-i-tresena edició “evidencia que és una proposta consolidada i que té èxit. Per tant, les coses s’estan fent bé i és interessant pel públic i pels grups que hi actuen”, digué Felip.
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