Art
Platform Dalí impulsa "Què és real?", una jornada de performances artístiques, instal·lacions i xerrades
Se celebra a Barcelona al nou Espai Platform Dalí i a la Llotja de Mar
Platform Dalí, el nou programa cultural que la Fundació Gala-Salvador Dalí va engegar el desembre de 2025, impulsa la trobada "Què és real?", una jornada de performances artístiques, instal·lacions i xerrades que inaugura el primer cicle temàtic anual de la seva programació. "Què és real?" explora els límits del coneixement i la imaginació a través del diàleg entre l’art i la ciència. Se celebra al nou Espai Platform Dalí, al carrer de la Ciutat de Barcelona, i a la Llotja de Mar. La pròxima convidada de la iniciativa serà l’artista Lydia Ourahmane, que s’unirà a Tania Candiani i Israel Galván.
La pròxima convidada de Platform Dalí serà l’artista conceptual algerianobritànica Lydia Ourahmane, que s’unirà a Tania Candiani i Israel Galván i als residents d’Estampa i George Mahashe, que estan desenvolupant projectes en àmbits de les ciències del mar, la recerca biomèdica, el canvi climàtic, les tecnologies quàntiques, entre altres disciplines.
Així mateix, s’obre a Barcelona l’Espai Platform Dalí amb una exposició dels artistes residents abans de començar la programació pública a partir de la tardor de 2026.
També es presenta la primera convocatòria oberta de residències de Platform Dalí per seleccionar cinc artistes perquè facin una residència en un dels centres científics col·laboradors el 2027.
A través de programes de residències i fellowships es crearan noves obres d’art, que es presentaran en una exposició el 2029.
Com es va anunciar a finals de l’any passat, la Fundació Gala-Salvador Dalí impulsa Platform Dalí, en col·laboració amb cinc centres d’investigació de Barcelona. Conformen el llistat el Barcelona Supercomputing Center, l’Institut de Ciències Fotòniques, l’Institut de Ciències del Mar, l’Institut de Física d’Altes Energies i el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona.
L’objectiu del programa és consolidar-se com una iniciativa de "referència internacional", estenent la visió de Dalí, que tenia molta afinitat amb la ciència i va interessar-se pel desenvolupament científic i tecnològic. "Aquesta és la marca del programa", ha sintetitzat Bello.
Platform Dalí fomentarà, des de Barcelona, la trobada entre art i ciència en col·laboració amb cinc centres científics de la ciutat: el Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS), l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), l’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC), l’Institut de Física d’Altes Energies (IFAE) i el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB).
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