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Art

La fascinació de Salvador Dalí pel mestre Antoni Gaudí es tradueix en una exposició fotogràfica a Figueres

Produïda pels Amics dels Museus Dalí i comissariada pel periodista Josep Playà, s'inaugura aquest divendres 3 de juliol a la seu del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya on es podrà veure fins al 10 de setembre

Dalí assegut en el sofà-aparador gaudinià de la sala Palau del Vent del Teatre-Museu Dalí, any 1975.

Dalí assegut en el sofà-aparador gaudinià de la sala Palau del Vent del Teatre-Museu Dalí, any 1975. / Melitó Casals Meli. Fundació Gala-Dalí

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Redacció

Redacció

Figueres

El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya a Figueres acull, a partir d'aquest divendres 3 de juliol, a les set de la tarda, i fins al dijous 10 de setembre, l’exposició Dalí admira Gaudí, una mostra fotogràfica que revela la fascinació profunda, pública i internacional que Salvador Dalí va sentir per Antoni Gaudí. Produïda pels Amics dels Museus Dalí i comissariada per Josep Playà, l’exposició proposa una mirada al diàleg simbòlic i creatiu entre dues figures essencials de la cultura catalana i universal. A través de fotografies, cartells, documents i objectes, la mostra ressegueix com Dalí va contribuir a reivindicar l’obra de Gaudí més enllà de l’àmbit estrictament arquitectònic i el va presentar com un creador visionari, radical i modern.

Salvador Dalí va ser un dels primers artistes a defensar públicament i internacionalment l’obra gaudiniana. Ja l’any 1933 va publicar a la revista francesa Minotaure l’article De la beauté terrifiante et comestible, de l’architecture modern style, il·lustrat amb fotografies de Man Ray, en què situava Gaudí dins una lectura moderna, imaginativa i gairebé surrealista de l’arquitectura. L’exposició posa especialment en relleu el paper de la fotografia com a eina de reivindicació i difusió. La Pedrera, el Park Güell, la Sagrada Família i el mateix Teatre-Museu Dalí de Figueres apareixen com a espais de connexió entre l’univers dalinià i les formes orgàniques, simbòliques i espirituals de Gaudí. Les imatges documenten un Dalí que s’emmiralla en l’arquitecte, assenyala detalls, construeix escenaris i incorpora l’imaginari gaudinià al seu propi llenguatge.

La conferència de Dalí al Park Güell

Entre els episodis que recull la mostra hi ha la conferència que Dalí va pronunciar al Park Güell el 1956, la seva relació amb la Sagrada Família, el projecte escènic de L’Atlàntida de Manuel de Falla davant la façana del Naixement, la reedició del llibre de Francesc Pujols La visió artística i religiosa d’en Gaudí amb pròleg de Dalí, i la presència de referències gaudinianes dins el Teatre-Museu Dalí de Figueres.

Dalí admira Gaudí s’inscriu en el context del centenari de la mort d’Antoni Gaudí, que se celebra aquest 2026, i ofereix una oportunitat per redescobrir la relació d’admiració, complicitat intel·lectual i reinterpretació simbòlica que Dalí va mantenir durant més de mig segle amb l’obra de l’arquitecte.

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La mostra inclou fotografies procedents de la Fundació Gala-Salvador Dalí, l’Arxiu Nacional de Catalunya i l’Arxiu ABC, amb obres de Josep Brangulí, Melitó Casals Meli, Francesc Català-Roca, Ricardo Sans Condeminas i Robert Whitaker, entre altres fons i autors. També s’hi presenten cartells i materials procedents de la Fundació Gala-Salvador Dalí, l’Arxiu Pere Vehi de Cadaqués i l’Arxiu Josep Playà.

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