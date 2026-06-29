Art
Un crit contra la violència de gènere transforma Avinyonet de Puigventós
L’artista Sonia Estevez ha buscat de nou visibilitzar les conseqüències emocionals de la violència de gènere i denunciar la por i l’opressió que viuen moltes dones, en aquesta ocasió amb un nou mural al municipi
Les ferides de la violència de gènere sovint no es veuen, però deixen una empremta profunda en la vida de les dones que la pateixen. Aquesta és la reflexió que inspira el nou mural de l’artista empordanesa Sonia Estevez a Avinyonet de Puigventós, una obra que converteix l’espai públic en una eina de denúncia, conscienciació i esperança.
Corbs com a metàfora de la por
Impulsat per l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós, el mural posa el focus en les conseqüències psicològiques i emocionals del maltractament a través d’un llenguatge simbòlic que evita les representacions explícites de la violència. Figures femenines envoltades de corbs, una dona amb els ulls embenats i una gran mà protectora conformen una composició carregada de significat.
"Intento no ser molt agressiva amb el missatge, tot i que és un missatge agressiu", explica Estevez. "M’agrada treballar una mica poèticament, intentar a través d’alguna cosa bonica parlar d’alguna cosa lletja". Els corbs esdevenen una metàfora de la por, de l’amenaça i de la presència constant de l’agressor.
Les diferents expressions de les dones transmeten dolor, angoixa, vulnerabilitat i cansament emocional, mentre que la figura femenina amb els ulls embenats simbolitza la pèrdua de llibertat, el silenci imposat i la dificultat de trobar una sortida davant la violència. Al centre de l’obra, una gran mà representa la defensa, la resistència i la recuperació del control sobre la pròpia vida.
És una barrera simbòlica davant l’opressió i, alhora, una imatge d’esperança. Per a l’artista, l’objectiu no és mostrar directament l’agressió sinó provocar una reflexió en l’espectador. "No m’agrada crear un món encara més agressiu. Només que la gent es pari una mica a mirar, segur que ja reflexionen una mica", afirma.
El mural d’Avinyonet forma part d’una línia de treball que Estevez ha desenvolupat en els darrers anys i que té com a precedent directe el mural sobre violència de gènere que va realitzar a Castelló d’Empúries. Entre ambdues obres hi situa també el mural del Port de la Selva, creat dins del festival Tramuntanats, una peça que no aborda directament la violència masclista, però que manté una clara mirada feminista a través de la representació de la dona i del concepte de llibertat.
Una de les característiques del seu treball és l’adaptació de cada intervenció a l’espai que l’acull. En aquest cas, els tons càlids i terrosos s’han ajustat als colors de l’edifici consistorial i del seu entorn, buscant integrar la pintura en el paisatge urbà sense renunciar a la força del missatge.
L’obra incorpora també un haiku creat per Tatu Quera, col·laborador habitual de l’artista i autor dels poemes que acompanyen les seves darreres intervencions murals. Quera participa igualment en el procés de pintura, tot i que la concepció artística i la il·lustració són obra de Sonia Estevez.
El poema que acompanya el mural diu: "Revoltes dins meu / Esgarrips tortuosos / Que ja no escolto". Segons l’artista, la incorporació del haiku aporta una nova capa de lectura a l’obra. "És una altra disciplina artística. Igual que la imatge, és molt metafòrica. M’agrada que sumi i que dialogui amb el mural".
Amb aquesta nova intervenció, Sonia Estevez suma set murals a la comarca. La seva obra es pot trobar actualment a Navata, Vilamalla, Castelló d’Empúries, Lladó, el Port de la Selva, Figueres i Avinyonet de Puigventós.
Per a l’artista, aquestes obres són també una forma de compromís personal davant una problemàtica que continua colpejant la societat. "És la manera que jo sé de col·laborar. És portar el meu gra de sorra en aquest problema greu que hi ha sobre la violència de gènere", assegura.
A Avinyonet, aquest gra de sorra pren la forma d’un mural que parla de dolor i resistència, però també de la necessitat de trencar el silenci i recuperar la llibertat. Una obra que recorda que la violència pot amagar-se darrere d’aparences quotidianes i que l’art pot convertir-se en una poderosa eina de conscienciació col·lectiva.
Els joves deixen emprenta a Palau pels drets de les dones i per a la igualtat
Les parets de Palau-saverdera, concretament el mur de l’estació de bombament d’aigua, equipament municipal situat davant de la llar d’infants, s’han convertit en un llenç obert a la participació i a una mirada de futur centrada en els drets de les dones.
El mural s’ha omplert de colors i mans joves que hi han deixat empremta, transformant un espai funcional en un missatge col·lectiu de convivència i compromís i en un crit per a la igualtat.
L’activitat ha estat impulsada des de l’Espai Jove amb la participació de nens i nenes del municipi i finançada a través de la subvenció del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere. La iniciativa ha permès que el jovent s’expressi i treballi valors fonamentals com el respecte, la igualtat i la llibertat.
L’Ajuntament i la gent jove s’han unit en un mateix traç, mostrant que la transformació social neix sovint dels gestos més senzills, però també més compartits i significatius. Cada pinzellada reforça la idea d’una comunitat que creix des de la implicació i la consciència col·lectiva.
Cal recordar que aquesta iniciativa dona continuïtat a experiències similars realitzades al municipi, com el mural de la plaça de Can Lluent.
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