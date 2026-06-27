Tràgic accident
Mor als 54 anys l’actriu i presentadora argentina Ernestina Pais després que un tren envestís el seu cotxe
La difunta, que es va fer popular fa dues dècades per la seva participació en el programa Caiga quien caiga, havia tornat en els últims anys a l’esfera pública explicant la seva lluita contra l’alcoholisme i en defensa de la salut mental
Redacción
La periodista, presentadora de televisió i concursant del MasterChef argentí Ernestina Pais va morir aquest divendres als 54 anys després que un tren envestís el vehicle en què viatjava, a la localitat de San Isidro, a Buenos Aires. Pais havia aconseguit fama als mitjans de comunicació fa més de dues dècades i era especialment coneguda al país austral per presentar el programa Caiga quien caiga. La seva germana Federica, amb qui va treballar a l’inici de la seva carrera professional, també és una figura coneguda de la televisió.
Nascuda a la capital bonaerenca el 12 de març de 1972, Pais era filla d’un arquitecte d’esquerres desaparegut durant la dictadura militar quan ella només tenia quatre anys. Era coneguda pel seu sentit de l’humor, la seva forta personalitat i per la seva participació en l’exitós programa Mañanas informales, del qual va arribar a ser presentadora.
Segons han explicat les autoritats argentines, el cotxe que conduïa va ser envestit per un tren en un pas a nivell després que, segons sembla, hagués travessat amb la barrera abaixada. Després de l’impacte, el tren va arrossegar el vehicle, un Honda negre, al llarg de 50 metres. Tot i que continuen les investigacions de la policia científica i la fiscalia, els primers resultats de l’autòpsia, coneguts aquest dissabte, apunten que la causa de la mort va ser el fort impacte que li va provocar un traumatisme cranioencefàlic. També s’han fet proves toxicològiques per determinar si conduïa sota els efectes de l’alcohol.
Pais havia parlat en diverses ocasions de la seva lluita contra l’alcoholisme, que havia patit i que es va agreujar durant la pandèmia de la covid-19, després de la seva participació a MasterChef Celebrity i d’haver muntat el seu propi restaurant. En els últims temps també havia guanyat rellevància per la seva defensa de la salut mental. La difunta, que tenia un fill de 22 anys, també va fer diverses intervencions en teatre i cinema.
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