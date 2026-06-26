Art
El TramuntanArt del Port de la Selva escull una obra de Jaime de Córdoba com a imatge de la 15a edició
L’art contemporani i el vent del nord es tornen a fusionar del 27 de juny al 12 de juliol en una de les mostres culturals més singulars de l’Alt Empordà
L’art contemporani i el vent del nord es tornen a fusionar del 27 de juny al 12 de juliol en una de les mostres culturals més singulars de l’Alt Empordà. El Port de la Selva ja ho té tot a punt per acollir la XV Mostra d’Art Contemporani TramuntanArt, l’esdeveniment anual que converteix el paisatge costaner del Cap de Creus en el teló de fons d’un diàleg únic entre la creativitat i els elements naturals. Durant dues setmanes, veïns i visitants podran gaudir de forma totalment gratuïta d’una gran exposició d’escultures i instal·lacions repartides per l’espai públic de la vila.
Enguany, el cartell de la quinzena edició està protagonitzat per l’escultura Entre sorres i rocs de l’artista Jaime de Córdoba. Aquesta peça és el viu reflex de l’esperit del Tramuntanart, ja que simbolitza la fusió entre el cos humà, la terra i l’essència d’un litoral esculpit per la força de la tramuntana. La mostra d’enguany destaca per l’elevada participació de creadors que experimenten amb el vent a través de l’escultura de gran format i les instal·lacions interactives. Entre la quarantena d’artistes que formen part de la programació hi ha obres com: Matoll de bardissa, d’Aitor Climent Barba. Mare terra, d’Albert Vilalta Cambra. Dona del vent, de Benito Urban. Sota la pell del vent, d’Esther Tenedor. Resiliència, d’Assumpta Planas. Som mar, som vida, una instal·lació col·lectiva a càrrec de l’Escola les Clisques.
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