Música
La coral de Maçanet de Cabrenys estrena la tragicomèdia musical 'Amor secret' a Darnius
L'espectacle, dirigit pel pianista Lieven Sienema amb l'actriu Glòria Bellosta com a narradora, també es podrà veure a Maçanet de Cabrenys i La Vajol
Els integrants de la coral de Maçanet de Cabrenys ja ho tenen tot a punt per a l'estrena de la tragicomèdia musical Amor Secret, que es fa aquest dissabte 27 de juny, a les vuit del vespre, a la Societat La Concòrdia. Aquesta producció és obra d'Eduard Fontbona i del pianista catalano-holandès Lieven Sienema, qui també la dirigeix. A més, a banda de la coral que interpretarà les cançons, també participa l'actriu Glòria Bellosta encarregada de posar la veu narrativa. Tot i que l'estrena d'aquest muntatge, proper i emotiu que combina música i relat escènics, es fa a Darnius, ja s'han previst dues actuacions més: el divendres 3 de juliol, a les vuit del vespre, a la plaça de Maçanet de Cabrenys i el dissabte 4 de juliol, a les set de la tarda, a la Societat La Camèlia de La Vajol.
Amor Secret explica la història d'un noi que viatja a Barcelona per retrobar una amiga d'infantesa. Allà s'adona que els anys han passat i tot és més difícil del que s'imaginava. Com més la busca, més lluny sembla d'aconseguir-ho. Allà també descobrirà un nou món on la competència passa per sobre de l’amistat i dels valors en els quals ha estat educat. Amor Secret és, segons els seus promotors, "una aventura de veritable amor i perseverança, que demostra que la vida és una gran recerca, i si la felicitat no ve per si sola, mai s'ha de deixar de buscar".
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