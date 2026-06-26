Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Jordi Jaume100 kg marihuana FigueresPla contraincendis MugaLaura AutonellPaco Pérez
instagramlinkedin

Música

La coral de Maçanet de Cabrenys estrena la tragicomèdia musical 'Amor secret' a Darnius

L'espectacle, dirigit pel pianista Lieven Sienema amb l'actriu Glòria Bellosta com a narradora, també es podrà veure a Maçanet de Cabrenys i La Vajol

Els integrants de la coral de Maçanet de Cabrenys amb el director de l'espectacle musical.

Els integrants de la coral de Maçanet de Cabrenys amb el director de l'espectacle musical. / Jordi Meli

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Redacció

Redacció

Darnius

Els integrants de la coral de Maçanet de Cabrenys ja ho tenen tot a punt per a l'estrena de la tragicomèdia musical Amor Secret, que es fa aquest dissabte 27 de juny, a les vuit del vespre, a la Societat La Concòrdia. Aquesta producció és obra d'Eduard Fontbona i del pianista catalano-holandès Lieven Sienema, qui també la dirigeix. A més, a banda de la coral que interpretarà les cançons, també participa l'actriu Glòria Bellosta encarregada de posar la veu narrativa. Tot i que l'estrena d'aquest muntatge, proper i emotiu que combina música i relat escènics, es fa a Darnius, ja s'han previst dues actuacions més: el divendres 3 de juliol, a les vuit del vespre, a la plaça de Maçanet de Cabrenys i el dissabte 4 de juliol, a les set de la tarda, a la Societat La Camèlia de La Vajol.

Amor Secret explica la història d'un noi que viatja a Barcelona per retrobar una amiga d'infantesa. Allà s'adona que els anys han passat i tot és més difícil del que s'imaginava. Com més la busca, més lluny sembla d'aconseguir-ho. Allà també descobrirà un nou món on la competència passa per sobre de l’amistat i dels valors en els quals ha estat educat. Amor Secret és, segons els seus promotors, "una aventura de veritable amor i perseverança, que demostra que la vida és una gran recerca, i si la felicitat no ve per si sola, mai s'ha de deixar de buscar".

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Les mestresses de casa poden sol·licitar una ajuda de 628 euros al mes després de complir els 65 anys
  2. Quan més els necessiten, els deixem sols
  3. Mor el conductor d’un camió en un accident a l’AP-7 i hi ha 9 quilòmetres cua en direcció l
  4. Les vaques de Setcases 'arrasen' la vinya formativa de Llançà
  5. El candidat d'Aliança Catalana a Figueres, nou coordinador del futbol base del CF Peralada
  6. No cal esperar que 'li passi': aquests són els símptomes d’un cop de calor i què has de fer
  7. Aquesta és la programació de les Festes de Sant Pere de Figueres 2026
  8. Tota la nostra gratitud i afecte a la Pilar Serrano, directora de l'escola de Cistella

La coral de Maçanet de Cabrenys estrena la tragicomèdia musical 'Amor secret' a Darnius

La coral de Maçanet de Cabrenys estrena la tragicomèdia musical 'Amor secret' a Darnius

Jorge Branger, sobre l’habitatge: "Per comprar un piset de 300.000 euros cobrant 1.600, cal treballar 185 mesos seguits sense gastar res"

Jorge Branger, sobre l’habitatge: "Per comprar un piset de 300.000 euros cobrant 1.600, cal treballar 185 mesos seguits sense gastar res"

Detingut un home per l’incendi a Tiana que obliga a confinar quatre municipis

Detingut un home per l’incendi a Tiana que obliga a confinar quatre municipis

La barra de siempre, con una nueva mirada: así crece y evoluciona la hostelería en 2026

Alerten que un veí de Saus bloqueja dos camins d'ús públic: "Si hi hagués un foc, els bombers s'ho trobarien tallat"

Alerten que un veí de Saus bloqueja dos camins d'ús públic: "Si hi hagués un foc, els bombers s'ho trobarien tallat"

El ocio offline se impone entre la Generación Z

El Grup Volkswagen planteja una reducció de 100.000 llocs de treball en plena fase de reestructuració

El Grup Volkswagen planteja una reducció de 100.000 llocs de treball en plena fase de reestructuració

La IAEDEN engega una campanya per recollir fons per la "batalla judicial" contra l'ampliació d'una granja a Cantallops

La IAEDEN engega una campanya per recollir fons per la "batalla judicial" contra l'ampliació d'una granja a Cantallops
Tracking Pixel Contents