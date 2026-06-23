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Empuriabrava

El Nomad Festival atrau més de deu mil persones a la plaça de les Palmeres

Entre el públic assistent, hi havia residents del municipi, visitants procedents de diferents punts de la comarca i nombroses persones arribades d'altres llocs

La cita va atraure milers de persones a Empuriabrava.

La cita va atraure milers de persones a Empuriabrava. / Ajuntament de Castelló d'Empúries

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Redacció

Redacció

Castelló d'Empúries

La plaça de les Palmeres d'Empuriabrava va acollir, de divendres a diumenge passat, una nova edició del Nomad Festival, una proposta itinerant que combinava música en directe, gastronomia, mercat de disseny, activitats infantils i espais de descans en un entorn obert i d'ambientació mediterrània. Més de 10.000 persones van passar pel recinte, segons les estimacions de l'organització. Entre el públic assistent, hi havia residents del municipi, visitants procedents de diferents punts de la comarca i nombroses persones arribades d'altres llocs.

L'alcaldessa de Castelló, Anna Massot, valora molt positivament la resposta del públic i destaca que "aquesta primera edició confirma que Empuriabrava és capaç d'acollir propostes atractives que generen activitat, projecten una imatge positiva de la destinació i ofereixen noves experiències tant als residents com als visitants".

El festival va oferir una programació pensada especialment per a les famílies, amb espectacles infantils, activitats gratuïtes del Petit Nomad, concerts, sessions de tarda, vermut musical, food trucks i un mercat de creadors i dissenyadors. El caràcter gratuït i obert de l'activitat ha permès acostar la cultura i l'oci a públics molt diversos i donar un nou ús a un espai emblemàtic d'Empuriabrava.

L'elecció de les dates no va ser casual. El festival es va programar en un cap de setmana en què el mercat francès encara no ha iniciat les vacances escolars d'estiu i, per tant, l'afluència turística acostuma a ser inferior a la dels mesos de plena temporada, després d'un període de vacances concentrat principalment entre l'abril i el maig. A més, es va fer just abans de Sant Joan, considerada tradicionalment el tret de sortida de la temporada d'estiu.

"Empuriabrava és capaç d’acollir propostes atractives"

Anna Massot

— Alcaldessa de Castelló d'Empúries

En aquest context, el Nomad Festival es plantejava com una eina per generar un motiu addicional de visita, ampliar l'oferta d'activitats i atraure nous públics en un període amb marge de creixement. La iniciativa forma part d'una estratègia de promoció i posicionament que vol projectar Empuriabrava com una destinació viva, familiar, cultural i atractiva més enllà dels moments de màxima ocupació turística.

Massot remarca que "la voluntat era generar un motiu addicional per visitar Empuriabrava en un moment anterior a la plena temporada turística. Aquest tipus d'esdeveniments ens ajuden a allargar l'activitat, diversificar l'oferta i reforçar el posicionament de la destinació durant tot l'any".

L'arribada de milers de visitants també contribueix a augmentar la visibilitat del municipi. La campanya de comunicació del festival s'havia adreçat tant al públic de les comarques gironines com al sud de França, mitjançant publicitat digital, xarxes socials, correu electrònic i accions promocionals a Empuriabrava i als municipis de l'entorn.

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Anna Massot, la segona per l’esquerra, durant el Nomad Festival. / Ajuntament de Castello Empúries

La regidora de Promoció Econòmica, Helena Solana, ha destacat que "és una acció de promoció que contribueix a construir marca, a reforçar la identitat de la destinació i a donar-la a conèixer a nous públics". La regidora també ha valorat positivament l'important ressò que el festival ha tingut a les xarxes socials, tant a través dels canals oficials i de l'organització com dels continguts compartits pels mateixos assistents. "Aquesta visibilitat digital multiplica l'impacte de l'activitat i projecta imatges positives d'Empuriabrava més enllà dels dies de celebració", remarca.

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