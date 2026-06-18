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El bailaor i coreògraf Israel Galván busca inspiració en Dalí per al seu nou procés creatiu

Galván visita Portlligat i el Teatre-Museu de Figueres dins del programa Platform Dalí, que posa en diàleg creació contemporània i recerca científica

La visita guiada al Teatre-Museu Dalí, l’ha ofert Carme Ruiz, sotsdirectora de Col·leccions i Exposicions.

La visita guiada al Teatre-Museu Dalí, l’ha ofert Carme Ruiz, sotsdirectora de Col·leccions i Exposicions. / Pere Dura n/ Nord Media

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Jordi Roura

Figueres

El bailaor i coreògraf Israel Galván ha visitat aquest dimecres la Casa Salvador Dalí de Portlligat i el Teatre-Museu Dalí de Figueres en el marc del procés de recerca i creació que està desenvolupant dins del programa Platform Dalí, impulsat per la Fundació Gala-Salvador Dalí.

Galván, un dels noms més reconeguts i singulars del flamenc contemporani, s’endinsa així en l’univers dalinià com a punt de partida i font d’inspiració del treball que desenvoluparà durant els pròxims mesos. La visita li ha permès conèixer de prop dos dels espais més estretament vinculats a la vida i l’obra de Salvador Dalí: la casa de Portlligat, on l’artista va viure i treballar durant dècades, i el Teatre-Museu de Figueres, concebut pel mateix Dalí com la seva gran obra final.

L’artista ha estat acompanyat per la directora de Platform Dalí, Mónica Bello, i també ha pogut conversar amb la directora dels Museus Dalí, Montserrat Aguer. El programa Platform Dalí vol fomentar noves mirades sobre el llegat dalinià i afavorir la creació contemporània a partir de l’intercanvi entre artistes i científics.

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Amb aquesta iniciativa, la Fundació Dalí reforça la seva voluntat de situar l’obra de Salvador Dalí en diàleg amb les expressions artístiques més innovadores del present i d’obrir el seu llegat a nous llenguatges creatius.

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