Cinema
Narcís Bardalet i Lluís Roura fan el ple en la presentació del documental sobre la Bíblia de Sant Pere de Rodes
El Port de la Selva va acollir dissabte passat la presentació de La Bíblia de Sant Pere de Rodes, una producció dirigida per Jaume Simon que combina investigació històrica, recreació dramatitzada i entrevistes a investigadors
El Port de la Selva va acollir dissabte passat, 13 de juny, l'estrena oficial del documental La Bíblia de Sant Pere de Rodes, una producció dirigida per Jaume Simon i impulsada pels Amics de Sant Esteve de Pedret. L'acte, celebrat a les sis de la tarda, va reunir un ple històric en una projecció d'accés gratuït organitzada per l'associació La Pedra d'Amarra amb el suport de l'Ajuntament del Port de la Selva i la Biblioteca Municipal.
La presentació va comptar amb la presència de part de l'elenc del documental, que va assistir a l'acte caracteritzat amb el vestuari de la recreació dramatitzada. Entre els participants hi havia el forense Narcís Bardalet, vestit de bisbe, i el pintor Lluís Roura, que apareixia amb una indumentària vermella d'inspiració medieval. Tots dos formen part dels actors principals d'una producció que també ha comptat amb una quarantena de figurants i actors en les escenes de ficció.
El documental proposa un recorregut pels orígens del monestir de Sant Pere de Rodes i per la importància cultural i simbòlica de la Bíblia medieval vinculada al cenobi. Segons els seus creadors, l'obra "combina investigació històrica, recreació dramatitzada, entrevistes amb especialistes i una cuidada atmosfera visual i musical inspirada en l'univers espiritual de l'alta edat mitjana".
Una recerca sobre el patrimoni medieval
La producció incorpora noves línies d'investigació sobre els orígens del monestir, amb una mirada que recula més enllà del segle X i que vol posar en valor el paper de Sant Pere de Rodes en la formació de la Catalunya medieval. El documental inclou la participació d'historiadors, arqueòlegs i investigadors com Arnald Plujà, Antoni Egea, Àlex Valverde, Josep Bastardas, Bernard Rieu i Amadeu Recasens.
Els rodatges s'han desenvolupat durant més de vuit mesos en espais emblemàtics de l'Empordà i altres punts de Catalunya. Entre les localitzacions hi ha el monestir de Sant Pere de Rodes, Sant Esteve de Pedret, la platja de Garbet de Colera, la platja dels Monjos de la Vall al Port de la Selva i el monestir de Santa Maria de Ripoll.
La banda sonora també té un pes destacat en la producció, amb música antiga i tradicional i cants en occità. El documental ha comptat, a més, amb la participació de l'expert en gastronomia i cuina històrica Jaume Fàbrega, Isidre Corominas, de l'associació La Pedra d'Amarra, i les remendadores de xarxa de pesca del Port de la Selva.
Pròximes projeccions a la comarca
Després de l'estrena al Port de la Selva, la gira de presentacions continuarà en altres municipis de l'Alt Empordà. L'11 de juliol es projectarà al centre cívic de Palau-saverdera; el 18 de juliol, a l'Espai Misteri de l'Aigua de Vilajuïga, i el 25 de juliol, a la Casa de Cultura de Llançà. Totes les sessions estan previstes a les sis de la tarda.
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