Teatre
El Teatre Lliure celebrarà els 50 anys amb una programació que abordarà les herències i l’esperança
Un cicle relacionarà generacions amb Marcos Morau, Cesc Gelabert, Josep Pons, Carme Portaceli o Lluís Homar
Guillem Roset
El Teatre Lliure ha presentat aquest divendres la celebració dels 50 anys de la institució amb una programació amb exposicions, publicacions i un simposi internacional. La temporada 2026-2027, amb 32 produccions, abordarà la transmissió, les herències, els llegats i els models familiars amb una mirada valenta, sensible i amb esperança. Entre les activitats destacades de l’aniversari hi ha el cicle Dimecres d'aniversari, que commemorarà l’efemèride amb quatre peces que relacionen generacions amb Marcos Morau, Cesc Gelabert, Josep Pons, Lluís Vidal, Carme Portaceli, Lluís Homar o Clara Aguilar. L’òpera de tres rals, de Marta Pazos, el clàssic de Bertolt Brecht i Kurt Weill, obrirà la temporada i la celebració de l’aniversari.
La celebració dels 50 anys es farà entre setembre i desembre de 2026. Conformen la programació de l’aniversari i la temporada 2026-2027 32 produccions. D’aquestes, 10 són pròpies, 13 coproduccions i 9 de convidades, 7 de les quals són internacionals.
La directora Marta Pazos obrirà la temporada i la celebració del 50è aniversari amb L’òpera de tres rals, espectacle que obrirà el Festival Grec. El clàssic serà protagonitzat per Nao Albet, Marta Bernal, Eduard Farelo i Miriam Moukhles. De la mà del Flaix de Tardor – BCN serà el torn de Spiegelneuronen, la nova creació de Stefan Kaegi amb les companyies Sasha Waltz & Guests i Rimini Protokoll.
També en el marc de l’aniversari, un dels retorns esperats serà el de L’herència, la monumental obra de Matthew López basada en E. M. Forster sobre la generació de joves gais a la Nova York durant el primer mandat de Donald Trump, que en un moment socialment i políticament crític miren cap a la generació que els va precedir, la que va patir l’epidèmia de la sida als anys 80 i 90 del segle XX. Encapçalen el repartiment Carlos Cuevas, Albert Salazar i Marc Soler.
Pel que fa al Teatre Lliure de Gràcia, s’oferirà Tot fent La bella Helena, de Miquel Mas Fiol, una comèdia sobre el treball col·lectiu i la nostàlgia a partir d’un grup de joves teatraires que decideixen recuperar un muntatge emblemàtic del Lliure de la temporada 1978/79. Destaca Seguirà Júlia – 15 anys més tard (2011-2026), de Christiane Jatahy, una coproducció del Teatre Lliure i Temporada Alta, i una picada d’ull al muntatge de Fabià Puigserver de 1985. La peça revisa el clàssic d'August Strindberg muntat per la directora brasilera fa quinze anys, reescrit expressament per situar-lo l'any 2026, en la realitat social, política i geogràfica de Barcelona i de Catalunya. Al Lliure de Gràcia també es podrà veure el poema escènic EPITAP, de Xavier Bobés.
Al seu torn, a l’Espai Lliure es programarà la distopia de Julio Manrique Bouvetøya (La necessitat d’una illa), Navegar por el Neva, dirigida per Trinidad González, o el projecte d’Israel Solà Xirgu.
Dimecres d’aniversari
Dimecres d’aniversari serà un particular cicle de celebració dels 50 anys amb quatre peces úniques. Quatre dimecres consecutius que tindran lloc dins l’escenografia de L’herència. La primera funció serà Arxius, amb Cesc Gelabert dirigit per Marcos Morau; Recordant l’OCTLL, un concert dirigit per Josep Pons i Lluís Vidal; La nit que vam aplaudir una esperança, que commemora el dia de l’aniversari sota la direcció de Carme Portaceli i Carles Fernández Giua, i Un home de teatre, dirigit per Lluís Homar i amb Clara Aguilar.
L’aniversari del Teatre Lliure acabarà a finals d’any amb un concert de La Ludwig Band amb cançons del seu darrer disc i clàssics del seu repertori.
Els muntatges de 2027
Un cop finalitzat l’aniversari, continuarà la programació del Lliure. El 2027 arrencarà amb Dimanche, una peça multipremiada de la fusió de dues companyies belgues de referència en el teatre físic i visual. Entre les propostes destacades que arribaran a la Sala Fabià Puigserver hi ha Un drama romàntic, dirigit per Lucía Carballa amb Victoria Luengo i Marina Salas, o Israel & Mohamed, Enric IV, dirigit per David Selvas, o Lacrima, amb el retorn de Caroline Guiela Nguyen.
A l’escenari de Gràcia es podrà veure LEXIKON, d’El Conde de Torrefiel. Finalment, per aquest escenari també passarà la peça de Pablo Messiez Relíquia, que adapta la novel·la autobiogràfica de Pol Guasch que tracta del suïcidi del seu pare, la gestió del seu dol i les seves conseqüències en ell mateix i en la seva família.
La programació de la temporada 2026-2027 es completarà a l’Espai Lliure amb Os Polar, Nuvolosa, Grans baridsses, Gènesi, Macbeth Muet, Un huracà avança alegrement i Una obra d’un llop.
Exposicions pels 50 anys
La celebració dels 50 anys oferirà l’exposició Un Teatre Lliure al Palau Robert amb cinc escenògrafs de diferents generacions -Frederic Amat, Montse Amenós, Lluc Castells, Sílvia Delagneau i Max Glaenzel- que presenten cinc instal·lacions inspirades en les cinc dècades de trajectòria del Lliure, comissariada per Tània Balló i el Teatre Lliure. S’hi farà l'espectacle familiar El teatre amagat, de Marga Socias: una proposta de descoberta per les cinc sales de l’exposició que convida a explorar el món invisible que fa possible el teatre.
Les exposicions del Teatre Lliure es completaran amb Fabià Puigserver amb mirada d’infant, la mostra resultant d’un treball amb alumnes de l’Escola La Sedeta de Barcelona dins el programa Escoles Tàndem - Fundació Catalunya La Pedrera; Teatre Lliure. Un viatge a través de l’espai i La nit que vam aplaudir una esperança.
La celebració també oferirà quatre propostes en col·laboració amb diverses institucions culturals i acadèmiques. D'una banda, el públic podrà assistir a Celebrar el Lliure, un concert de memòria i projecció col·lectiva que convoca l’ànima de l’Orquestra de Cambra Teatre Lliure i compta amb la complicitat del Gran Teatre del Liceu, dirigit per Josep Pons. Cantúria Cantada serà un homenatge a Carles Santos amb el cor del Palau de la Música Catalana, dirigit per Júlia Sesé, i la conversa Teatre i democràcia, una trobada amb Juan Mayorga, Israel Solà i Victoria Szpunberg en el marc de la Biennal de Pensament i amb la col·laboració del CCCB. De l'altra, s'ha organitzat un simposi acadèmic amb la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Institut del Teatre: Teatre Lliure, 50 anys: passat, present i futur, que analitzarà aquests cinquanta anys de trajectòria al llarg de tres jornades.
La commemoració del Lliure es completa amb la publicació del llibre Cor calent. La gent del Lliure, de Magí Camps, Marta Orriols i Marta Vives, Teatre Lliure 06/26 i Orquestra de Cambra Teatre Lliure. La música d’un país possible.
Lluís Pasqual, fora de la programació
El director del Teatre Lliure, Julio Manrique, ha explicat que es va treballar en un projecte amb el fundador i exdirector del Lliure Lluís Pasqual durant la commemoració, però que finalment aquesta possibilitat "no va prosperar". També ha dit que el programa d’activitats reconeixerà i convidarà tots els membres fundadors, directors i "persones significatives" per a la casa.
Preguntat pels periodistes sobre si el fet de no prosperar té alguna relació amb la polèmica amb Judit Martín, en què la humorista va revelar que Pasqual va fer passar la seva veu per la de Montserrat Caballé, Manrique no s’ha pronunciat. Sí que ha assegurat que el Lliure "no ha de gastar energies a alimentar polèmiques" i "posar llenya als focs de les polèmiques".
Temporada 2025-2026
La temporada 2025-2026 s’ha tancat amb una ocupació total del 88%, 118.938 espectadors i la venda de 4.555 abonaments.
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