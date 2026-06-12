Teatre
Manrique: "Davant l'oferta de retirada de Pasqual, valorem que és la millor decisió que podem prendre pel bé del Lliure"
El director del Lliure admet que la polèmica amb Judit Martín, juntament amb altres factors, va afectar la decisió
El director del Teatre Lliure, Julio Manrique, ha explicat que Lluís Pasqual havia de dirigir un espectacle en la nova temporada que celebrarà els 50 anys del teatre. Un muntatge que no ha prosperat per diversos factors, un dels quals la polèmica després que l'actriu Judit Martín revelés que Pasqual va fer passar la seva veu per la de Montserrat Caballé l'any 2019 en un acte d'homenatge a la soprano. En una entrevista a La tarda de Catalunya Ràdio, Manrique ha dit que van traslladar la seva preocupació a Pasqual, qui els va oferir la possibilitat de retirar-se si creien que la seva presència podia perjudicar el Lliure. Ha assenyalat que ho van acceptar perquè els semblava que és la millor decisió que podien prendre "pel bé del Lliure".
En la roda de premsa de la temporada d'aquest matí, Manrique ha explicat que es va treballar en un projecte amb el fundador i exdirector del Lliure Lluís Pasqual durant la commemoració, però que finalment aquesta possibilitat "no va prosperar". També ha dit que el programa d’activitats reconeixerà i convidarà tots els membres fundadors, directors i "persones significatives" per a la casa. Preguntat pels periodistes sobre si el fet de no prosperar té alguna relació amb la polèmica en què la humorista Judit Martín va revelar que Pasqual va fer passar la seva veu per la de Montserrat Caballé, Manrique no s’ha pronunciat.
Posteriorment, en una entrevista a Catalunya Ràdio, Manrique ha detallat que van obrir la porta a Lluís Pasqual a participar en la celebració de l'aniversari i que es va anar construint un projecte amb una direcció seva al teatre. Ha reconegut que aquest procés ha estat llarg, va començar fa ja prop de dos anys, i "no ha estat un procés fàcil" perquè es van trobar amb "diferents entrebancs".
Després de la polèmica amb Judit Martín, des del Lliure van mantenir una reunió amb Pasqual on li van traslladar la seva preocupació i li van preguntar què pensava fer al respecte, i Pasqual els va dir que no pensava fer res i va minimitzar el tema i el va reduir a un "pur assumpte de safareig", segons ha dit l'actual director del Lliure. Manrique ha afegit que Pasqual els va oferir la possibilitat de retirar-se si creien que la seva presència podia perjudicar d'alguna forma el Lliure. Finalment, des del Lliure van trucar a Pasqual per dir-li que els "semblava una bona idea pensant en el bé del Teatre Lliure la seva retirada". "Davant de la seva oferta de retirada, nosaltres la valorem i decidim que és aquesta la decisió que prendrem perquè ens sembla la millor decisió que podem prendre pel bé del Teatre Lliure", ha assegurat.
El director ha admès que els preocupava, entre altres coses, que aquest tema ocupés molt el centre d'aquest programa de celebració que fa molt de temps que preparen "amb la voluntat de reconèixer el llegat de les persones que els han precedit i també de mirar cap al futur".
Manrique ha apuntat que la decisió de prescindir d'aquesta obra que havia de dirigir Pasqual, com passa en molts projectes, respon a molts factors. Entre aquests factors, "la punta" en va ser la polèmica amb Martín. "Aquesta polèmica va ser la punta d'un procés que lamentablement no va ser fàcil i quan va passar això vam sentir que havíem de reunir-nos amb ell i expressar-li la nostra preocupació".
"Em sap molt greu el fet i el que genera al seu voltant"
Manrique ha destacat que sent i ha sentit al llarg dels anys per Lluís Pasqual "una gran admiració a nivell artístic" i ha afegit que "ha estat una persona important i el seu llegat ha deixat una empremta molt important a la història del Teatre Lliure". Tot i això, ha confessat que quan esclata la polèmica amb Judit Martín sent sobretot "molta pena i molta tristesa. Em sap molt greu el fet i em sap molt greu el que genera al seu voltant".
Així mateix, creu que aquesta polèmica no invalida Lluís Pasqual a seguir treballant d'una manera general. Manrique ha indicat que les persones que dirigeixen el Lliure avui comparteixen el convenciment que el que han de fer pel Lliure "no és alimentar polèmiques, sinó treballar amb entusiasme i amb il·lusió pel futur d'aquest teatre".
Pasqual serà reconegut en la celebració
Per altra banda, Manrique ha dit que Lluís Pasqual serà reconegut com la resta dels membres fundadors del Teatre Lliure i també com molts altres artistes i antics directors d'aquesta casa amb diferents actes que componen la celebració de l'aniversari.
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