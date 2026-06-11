Art
'Art al quadrat' transforma Cadaqués en un espai de creació compartida
La mostra, amb més de seixanta artistes, s’inaugura aquest divendres a les 19 hores a la Societat l’Amistat
Cadaqués acollirà aquest divendres, 12 de juny, la inauguració d’Art al Quadrat, una proposta expositiva oberta que es presenta com un projecte en "constant transformació". Impulsada per l’associació CREA Cadaqués, la mostra tindrà lloc a la sala d’exposicions, situada al primer pis de la Societat l’Amistat de Cadaqués, i s’inaugurarà a les 19 hores.
El projecte parteix de la idea del quadrat, però busca superar-ne els límits per convertir-se en una experiència creativa compartida. Segons CREA Cadaqués, Art al Quadrat vol trencar amb els formats expositius més tradicionals i plantejar l’art com un espai de trobada entre mirades, llenguatges i sensibilitats diverses.
La mostra compta amb la participació de més de seixanta artistes i no es concep com una exposició fixa ni tancada. Durant el temps que estigui oberta, s’hi incorporaran noves obres, veus i propostes, amb la voluntat d’ampliar el diàleg entre els creadors i el públic.
Cada peça aportarà una mirada pròpia al conjunt, generant connexions i lectures diverses dins d’una narrativa col·lectiva en moviment. D’aquesta manera, l’exposició es planteja com un procés viu que evoluciona amb les aportacions successives dels artistes participants.
Art al Quadrat també es reivindica com una proposta de creació compartida i com un punt de trobada entre Cadaqués i altres realitats artístiques. El projecte convida el públic no només a visitar la mostra, sinó també a tornar-hi per veure com es transforma al llarg del temps.
CREA Cadaqués ha agraït l’acollida de la Societat l’Amistat de Cadaqués i la participació dels artistes creadors que formen part de la mostra.
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