Art
La Fundació Dalí convoca dues beques sobre restauració i estudi de les seves obres d'art
EFE
La Fundació Dalí ha convocat dues beques de capacitació tècnica vinculada a obres d'art per formar els qui les obtinguin en aspectes tan específics com la conservació, restauració, estudi, catalogació i documentació de peces que formen part del fons de la institució.
Segons informa la Fundació, una de les beques està relacionada amb la conservació preventiva i la restauració d'escultures i instal·lacions del Teatre-Museu Dalí de Figueres.
Aquesta formació inclou també els apartats d'estudi i catalogació de materials i tècniques utilitzades en obres seriades.
L'altra beca està relacionada amb la documentació, estudi, catalogació i anàlisi conceptual de l'obra gràfica de la col·lecció de la Fundació Dalí.
La comissió que avaluarà i seguirà els candidats està presidida per una responsable de l'Acadèmia de Belles Arts de San Fernando de Madrid, Estrella de Diego.
Les beques, la quantia de les quals és de 9.000 euros cadascuna, tindran una durada de sis mesos consecutius, amb possibilitat d'incorporació a l'equip de la Fundació Dalí a la seva conclusió.
Els seleccionats residiran durant aquest temps a Figueres i realitzaran les seves activitats a la seu de la Fundació Dalí, al costat del Teatre-Museu.
La previsió és que aquesta estada comenci el gener del 2027 i els beneficiats disposaran de facilitats en l'ús dels recursos de la Fundació Dalí, amb un seguiment tutoritzat per part d'una persona de la institució especialitzada en l'àmbit de la convocatòria.
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