Literatura
La figuerenca Rosa Canadell rep la Flor Natural dels Jocs Florals del Rosselló
L'acte literari, que va tenir lloc el passat diumenge a l'Ajuntament de Perpinyà, va ser promogut per la centenària companyia Ginesta d'Or
L'escriptora figuerenca Rosa Canadell (1963) ha estat reconeguda amb la Flor Natural, un dels guardons de la secció catalana dels Jocs Florals del Rosselló que organitza la centenària companyia Ginesta d’Or. Rosa Canadell, que va rebre aquest premi diumenge passat durant un acte a l'Ajuntament de Perpinyà, va ser escollida gràcies al recull de quatre poemes que l'autora ha batejat com Identitat. El jurat, que durant l'acte va posar en evidència com "la participació enguany havia estat molt migrada, però de bona qualitat", va remarcar respecte a l'obra de Canadell com l'autora, "a través de la seva vivència personal, profunditza tot el que, en el nostre món, entre interrogacions i dubtes, l'ajuda a viure la seva vida de dona en contacte amb la naturalesa i, en particular, la de l'Albera. Com els records i la infantesa serena i, sobretot, talment el llop estepari mig humà, mig animal, l'essència de la seva llibertat".
Durant l'acte públic, Rosa Canadell va agrair el premi rebut i va encoratjar els membres de la companyia Ginesta d'Or "a continuar amb la defensa de la nostra llengua i cultura". Va compartir que molts dels seus poemes "parlen de la identitat". "Naixem en una terra determinada des de la qual observem el món, ens comuniquem en una llengua heretada dels nostres avantpassats que configura la nostra identitat com a poble. Si en aquests dos conceptes hi afegim la nostra essència, el que ens ve donat, en el meu cas, la passió per la literatura, seran els aspectes que determinen el nostre jo i és important saber qui som i d'on venim", va concloure just abans de compartir la lectura dels poemes amb els assistents.
Aquesta Flor Natural se suma a altres premis que Rosa Canadell havia rebut anteriorment en aquest mateix escenari. L'any passat va ser reconeguda amb el premi Albera i el 2023 va obtenir el premi Renat Llech-Walter de poesia pel seu poema 'Temps llunyans' que evoca la infantesa als Cendrassos. El mateix any també havia guanyat el premi de conte infantil Pere Verdaguer per Els guardians de les històries del vent, una història protagonitzada per la tramuntana i Requesens i inspirada en una antiga processó. En aquest cas, l'atorgava per Òmnium Cultural de la Catalunya Nord durant la 34a Nit de Sant Jordi.
A banda de Rosa Canadell, enguany l'autor de Berga, Vicenç Ambrós i Besa, va ser reconegut també, en aquest cas amb el premi Francesc Català.
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