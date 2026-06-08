Música
Reivindiquen el territori i la música de proximitat amb el nou cicle de concerts independent Terrafort d'Empordà al nucli medieval de Vilaritg
La programació arrenca aquest dissabte 13 de juny amb l'actuació del músic i compositor Alverd Oliva qui presenta el seu nou disc Flor de nit amb el seu folk atramuntanat
L'Empordà és ple de petits nuclis i racons preciosos, però molt desconeguts, fins i tot, per als mateixos empordanesos. Un d'aquests espais idíl·lics és Vilaritg, un petit llogarret amb un nucli medieval inclòs dins el terme de Cistella. Per sortir de la letargia i la tranquil·litat diària, s'ha apostat per iniciar un nou cicle de concerts batejat com a Terrafort d'Empordà, nom amb el qual es coneix històricament a les Garrotxes d'Empordà, una zona de transició muntanyosa i forestal situada a ponent de l'Alt Empordà. El tret de sortida del cicle proposta, que uneix "territori i cultura musical", el donarà el músic i compositor figuerenc, a banda de productor i programador musical, Alverd Oliva qui resideix al poble i és un dels promotors d'aquest cicle juntament amb Judit Densalat. Serà el pròxim dissabte 13 de juny quan Oliva presentarà el seu nou disc Flor de nit amb el seu folk atramuntanat, un concert que inclou dins la gira que està fent. L'obertura de portes serà a les set de la tarda i el concert, mitja hora més tard. La proposta es clourà amb un pica pica gratuït. La resta de programació s'anirà fent pública progressivament.
Aquest cicle de concerts neix apostant per "la creació pròpia i els intèrprets del territori perquè vinguin a presentar les seves músiques pròpies". Així, la idea és "crear un espai on artistes que no siguin tan mainstream puguin mostrar la seva música en un entorn molt agradable i connectat amb el territori". Terrafort d'Empordà, doncs, busca "fugir dels grans festivals de música per presentar una proposta més petita que doni veu a artistes que no poden accedir als grans escenaris i, malgrat tot, tenen projectes de molta qualitat". Segons Alverd Oliva aquests espais són necessaris i aquest cicle és una proposta "petita, independent i sense subvencions, però que vol anar fent-se gran, sempre amb tot molt cuidat i tenint present que la cultura i el territori són molt importants". Això no només es constatarà amb la programació sinó, fins i tot, en els productes que trobarà el públic en el servei de bar amb begudes de proximitat com la cervesa Albera de Garriguella, el refresc de cola i llúpol La Gresca elaborada per La Rufa, la cervesera de l'Empordà.
L'entrada per aquest primer concert costa 10 euros, 8 pels veïns de Cistella i Vilaritg, que es poden pagar a través de Bizum al telèfon 632704344 o bé, físicament, a la botiga Gaia sostenible de Figueres.
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