Olivia Rodrigo revoluciona el Primavera Sound amb el seu multitudinari concert sorpresa
El cantant de The Cure, Robert Smith, acompanya la compositora a l'escenari en la cançó 'What's wrong with me'
Jordi Borràs (ACN)
Una autèntica revolució musical. Olivia Rodrigo ha regnat aquest dissabte al Primavera Sound en un multitudinari concert sorpresa, que s'ha anunciat aquesta mateixa tarda. "Sorpresa Barcelona!", ha cridat mentre interpretava el primer tema del directe. A ritme de hits i de rock guitarrer més propi dels 90 i amb una energia inesgotable, la cantant ha revolucionat la tercera jornada del Primavera Sound. Olivia Rodrigo ha protagonitzat un dels moments que serà més recordat del festival d'enguany quan ha pujat Robert Smith, cantant de The Cure, a cantar 'What's wrong with me' amb ella. El directe de la guanyadora de tres premis Grammy s'ha celebrat a les portes del llançament del seu nou disc 'You seem pretty sad for a girl so in love'.
El directe ha arrencat a l'escenari Occident poc abans de dos quarts d'onze de la nit amb guitarres elèctriques i redobles de bateria amb una intro i 'Bad idea'. Amb un estil contundent, Olivia Rodrigo s'ha entregat al Primavera Sound i al seu públic, saltant, ballant i animant els assistents des de l'escenari.
Infatigable, incansable, entregada i enèrgica podrien ser quatre paraules que han marcat l'actuació d'Olivia Rodrigo d'aquest dissabte. Un concert on Rodrigo ha donat al públic els seus grans hits, que acumulen milions de reproduccions, com és el cas de 'Deja vu', 'The cure', 'Driver license' o 'good 4 u', l'última cançó del concert.
Un dels moments més especials del concert ha estat quan Robert Smith, cantant de The Cure, ha pujat a l'escenari Occident per acompanyar-la a 'What's wrong with me'. Olivia Rodrigo ha confessat la gran emoció que sentia per viure aquest moment. Smith ha aparegut a l'escenari un dia després del concert que va protagonitzar The Cure al Parc del Fòrum.
Nou disc
La cantant publicarà el seu nou àlbum 'You seem pretty sad for a girl so in love' el 12 de juny d'aquest any i inclou temes que s'han fet molt populars i que també ha interpretat a l'escenari Occident com 'Drop dead'. El Primavera Sound ha celebrat en una nota que quan falten sis dies per la publicació del seu nou treball, la cantant hagi escollit el festival barceloní per preestrenar-lo.
Palau Sant Jordi
Olivia Rodrigo tornarà a Barcelona l'any que ve els dies 1, 2, 5 i 6 de maig al Palau Sant Jordi en el marc de la gira 'The unraveled tour'. La cantant nord-americana va presentar el 2024 a l’escenari del Palau Sant Jordi de Barcelona el seu segon treball ‘Guts’, que havia publicat l’any passat, davant més de 18.000 persones.
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