Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Incendi Pedret i MarzàCicles del cel per planificar les tasques agrícolesMotel EmpordàIncendi VilamacolumFlorian PadrósPremi Nacional Gastronomia Tradicional
instagramlinkedin

Olivia Rodrigo protagonitzarà un concert sorpresa al Primavera Sound

La cantant actuarà a l'escenari Occident pocs dies abans de la sortida de 'You seem pretty sad for a girl so in love'

Olivia Rodrigo, en un concert privat pel FC Barcelona

Olivia Rodrigo, en un concert privat pel FC Barcelona

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Pere Francesch (ACN)

Barcelona

Hi havia molta expectació i secretisme al voltant del concert sorpresa del Primavera Sound 2026. Finalment, el secret s'ha revelat: Olivia Rodrigo actuarà al festival a les 22.25 hores a l'escenari Occident. El directe de la cantant, guanyadora de tres premis Grammy, serà l'avantsala del llançament del seu nou disc 'You seem pretty sad for a girl so in love'. El Primavera Sound ha celebrat que quan falten sis dies per la publicació del seu treball, la cantant hagi escollit el festival barceloní per preestrenar-lo. Olivia Rodrigo té previst oferir l'any que ve quatre actuacions, l'1, 2, 5 i 6 de maig al Palau Sant Jordi en el marc de la gira 'The unraveled tour'.

Una altra sorpresa d'aquest dissabte és Skrillex aka Sonny convidarà a l'escenari Cupra a amics com Four Tet, Arca, Blawan, RHR i el mateix Skrillex posaran música a la pista de ball oficial del festival. 

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents