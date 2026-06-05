Novetat editorial
Els 175 anys de la Societat La Concòrdia d'Agullana es fixen en un llibre "monumental"
L’edifici de la Societat La Concòrdia d’Agullana dissenyat per Josep Azemar és emblemàtic i condensa l’esperit de protecció i llibertat d’uns homes i dones que van tenir la voluntat de crear l’entitat l'any 1851. Ara, els socis celebren els 175 anys de La Concòrdia i ho fan editant un llibre molt acurat, una exposició i cinema-òpera a la fresca
"Que una entitat que depengui de les persones del poble arribi als 175 anys és un honor i vam tenir molt clar que calia celebrar-ho, més que amb una gran orquestra o activitat, amb una cosa permanent". Neus Safont, actual presidenta de la Societat La Concòrdia d’Agullana, es referia així al llibre La Concòrdia d’Agullana 175 anys (1851-2026), un primer estudi aprofundit de la llarga història d’aquesta entitat que van presentar dissabte passat amb una sala plena a vessar de bona part dels tres-cents vint socis que la sostenen avui dia i que són "la base i el motiu per continuar endavant".
"Vam començar com una associació per cobrir necessitats de la gent que treballava en el suro fins a esdevenir un ateneu com se’ns demanava", va recordar Safont qui tenia clar que "l’esperit de cooperació, germanor i de fer coses persisteix". També el suport de l’Ajuntament que el seu alcalde, Josep Jovell, va ratificar com un "compromís permanent". L’alcalde va descriure el llibre, amb disseny de Jaume Geli, com "una obra monumental que representa un acte de sobirania civil fixant les arrels profundes que expliquen qui som, d’on venim i quins són els valors que han de guiar a les futures generacions". Així, va recordar "la gran lliçó dels nostres avantpassats, aquells primers artesans menestrals que no es van conformar amb el progrés material i guiats pels corrents més avançats del mutualisme i del cooperativisme vuitcentista van comprendre que calia fundar un espai de protecció mútua i de llibertat".
L’historiador de l’art, Enric Tubert, un dels autors de l’estudi, va rescatar una cita de l’antropòleg italià Vito Teti qui diu que "els llocs són el resultat de les relacions entre persones". Tubert va defensar que "ser de poble et dona humilitat i perspectiva, però cal vigilar que no t’acomplexi". No ho farà si s’entén que "en cada univers local hi ha contingut l’essència d’una història universal", una altra idea, en aquest cas plantejada pel pensador francès Michel de Montaigne, que ha guiat als quatre autors del llibre defugint que fos un mer "àlbum fotogràfic", com podria haver estat, sinó aprofundint en la documentació i el material històric conservat tot i tenir en compte fotografies, algunes poc vistes. "Hem volgut ser freds, clars i rigorosos", va sentenciar Tubert.
Això ha permès a l’historiador Josep Maria Almuni resseguir la història copsant els temps de puixança entre 1861 i 1936, quan "va esdevenir pal de paller de la vida associativa i cultural del poble", però també durs com la guerra civil quan "molts socis van morir, es van exiliar o van acabar a camps de refugiats". Va ser quan la junta va donar de baixa cinquanta-dos socis. "Va ser un cop moral i econòmic important", assegurà Almuni qui també ha fet troballes importants com ara que la primera confraria que va haver-hi a Agullana es remunta a l’any 1165. També se’n va crear una altra, la Confraria de l’altar de les onze mil verges, el 1370 que va sobreviure quatre segles, fins al 1751. Aquest associacionisme no neix de forma casual sinó que té el pòsit a l’edat mitjana. La Concòrdia es va fundar l'any 1851, sota la protecció de sant Sebastià dedicada a "eventualitats de tipus sanitari, protecció a la vellesa i als decessos dels socis", només obrers manuals. També n’hi havia altres de mutuals i d’esbarjo com La Providencia de l’Estrada que es va acabant fusionant amb La Concòrdia. Com a detalls curiosos, els estatuts de la Agullanense marcaven que no es podia parlar de política o al Círculo Instructivo Minerva només es tractaven temes culturals.
Per la seva part, la bibliotecària Ester Arché va recordar que Agullana també havia tingut societats de socors mutus entre dones, en concret quatre, des de finals del segle XIX i fins al 1982 que s’uneix a La Concòrdia. A més, va rescatar projectes que no van reeixir com una casa del conserge, però altres que sí, com la d’una biblioteca el 1925, llibres que encara es conserven. L’aportació de l’últim dels autors, Joan Rimalló, va ser la més preuada perquè no només va aportar per a l’estudi el seu arxiu documental sinó també la memòria personal. Ell va entrar a la Societat com a secretari quan tenia 19 anys, el 1965, i "vaig anar servint a les juntes directives i administratives fins a finals del segle XX". Rimalló va treballar conscient de "l’obligació, l’estima i la responsabilitat que tenien de tirar endavant, renovant-la i adaptant-la al seu temps". Els actes per aquests 175 anys continuen al juliol i a l'agost amb una sessió de cinema-òpera a la fresca, el 30 de juliol, i una exposició, el 14 d'agost, que recollirà molt material gràfic que no s'inclou en el llibre.
Subscriu-te per seguir llegint
- Niño Becerra alerta del desajust de les pensions: 'Les expectatives d’ingressos no sembla que puguin sostenir el sistema de pensions amb el qual convivim
- Viu amb un avi de 102 anys i fa sis anys que no paga lloguer per una decisió que pocs entenen
- Canvis en el permís de conduir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre 1956 i 1961
- Ni Cadaqués, ni el Port de la Selva: aquest és el poble de l'Empordà que ha enamorat Susanna Griso
- Ja és oficial: adeu als ciclistes dels vorals de les carreteres després de la nova ordenança viària publicada al BOE
- Aquests són els dos hospitals públics catalans que es colen en el top 50 del món: destaquen pels seus serveis i tecnologia
- L'alcaldessa de Pont de Molins cessa un regidor del govern acusant-lo 'd'abús de poder' per utilitzar una sala municipal
- L'Ajuntament de Figueres fa un pas endavant per construir la segona biblioteca i el nou arxiu al Parc de les Aigües