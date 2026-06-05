Dansa
El 13è Festival Figueres Es Mou centra la mirada en la dansa intergeneracional i la comunitat
Agitart programa disset propostes, entre el 2 i el 5 de juliol, que ocuparan diferents espais públics de la ciutat
Tretze són les edicions del festival Figueres Es Mou que la cooperativa Agitart ha imaginat per a la ciutat. Marià Llop, que enguany comparteix codirecció amb Georgina Avilés, ha assegurat que aquest festival de dansa ha entrat en el període d'adolescència: "Fer-nos grans ho prenem com un procés que vivim en comunitat perquè aquest és l'esperit: madurar en comunitat". Així, aquest viatge, que mourà una vuitantena de ballarins que ocuparan molts carrers i places de Figueres del 2 al 5 de juliol i que es traduirà amb disset propostes, quinze d'elles espectacles arribats des de França, d'arreu de Catalunya i la resta de l'Estat, Agitart el comparteix amb un munt de col·laboradors començant pels més propers com el mateix Ajuntament de Figueres, que ha refermat la confiança; la biblioteca Fages de Climent; Figueres a Escena o el cineclub Diòptria fins a d'altres d'àmbit nacional com A Cielo Abierto, la xarxa de Festivals de Dansa Contemporània en Espais No Convencionals. Durant la presentació del festival, que s'ha fet aquest divendres al matí als Caputxins, l'alcalde Jordi Masquef ha agraït l'esforç d'Agitart i ha augurat que "encara hi ha molt de recorregut per anar fent junts" tot remarcant el fet de la gratuïtat de bona part de les propostes que "permet apropar la cultura a tots els públics, socialitzar-la".
En aquest procés de madurar, Agitart té una especial sensibilitat per copsar la realitat que ens envolta i fer que les seves propostes interpel·lin a tothom sigui des de l'escenari com des de la part del públic. Un bon exemple el posarà la companyia francesa Adhok que a Figueres presenta l'espectacle Sortida d'emergència protagonitzat "per set intèrprets d'entre 60 i 80 anys que, per error, surten per la porta d'emergència d'una residència de gent gran i passejant pels carrers els passen moltes coses", ha descrit Georgina Avilés qui no ha pogut amagar l'emoció de dur aquest muntatge que reflexiona sobre què significa fer-se gran i "investiga les pors i els tresors de la vellesa". "Des que el vam veure el 2018 al Festival de Tàrrega ens va robar el cor i sempre estàvem pendents de dur-lo, fins ara". No serà l'única proposta d'aquest caire perquè, dins la col·laboració amb Figueres a Escena i els projectes comunitaris, han programat La Cote Follecinc una companyia francesa-catalana "que explora la memòria, l'oblit i el pas del temps a través de porters acrobàtics i dansa". Avilés ha avançat que cinc dones figuerenques, d'entre 71 i 74 anys, formaran part del muntatge que es veurà a la plaça Josep Pla, el 3 de juliol. La regidora de Cultura, Mariona Seguranyes, ha posat en relleu "la importància de la dansa al carrer, dirigida a la comunitat, però també la dansa com un element curatiu", així com la saviesa d'Agitart programant espectacles "que posen la mirada en la gent gran, en la vellesa".
Una de les novetats del festival 2026 serà la jornada de cloenda que es farà al Parc de les Aigües, espai que el festival recupera després d'uns anys. Aquí s'hi desplegarà un tríptic d'espectacles de circ contemporani arribats, dos d'ells, des del País Basc i que, ubicats en tres escenaris diferents, convidaran el públic a fer una ruta. "Són propostes molt diferents, però molt interessants", ha confirmat Avilés. El darrer arriba de la mà de l'Esbart Manresà de l'Agrupació Cultural del Bages. Es tracta de Mil primaveres, un espectacle "d'arrel" del qual l'any passat se'n va poder veure un tast dins el programa de suport a la creació del mateix festival i que ara "el seguim acompanyant en aquest procés de fer-se gran".
Participació de la Colla Castellera de Figueres
El muntatge que també va començar a forjar-se l'any passat, dins el projecte de suport a la creació de la plataforma Art de Carrer, i que ara desplega les ales és Aleta de Marc Fernàndez, una proposta que "investiga el fet casteller". Per dur-lo a terme va establir sinergies amb la colla castellera de Figueres que també participarà in situ. En el programa no faltarà la col·laboració Balla amb un llibre, un projecte de les Biblioteques de Catalunya amb col·laboració de l'associació Professionals de la Dansa, que es traduirà en l'espectacle Prèvia a Agatha (desaparició d'un solo) inspirat en els deu dies que Agatha Christie va desaparèixer. Abans, Mireia de Querol oferirà una xerrada sobre la proposta a la biblioteca.
Subscriu-te per seguir llegint
- Les multes de 1.000 euros que rebran a la bústia milers de conductors després del que va passar el 2025: sancions fermes amb pèrdua de punts
- Un jubilat cobra una pensió de 900 euros al mes després de 22 anys treballant: 'Em van fer la jubilació d’acord amb el que havia cotitzat
- Niño Becerra alerta del desajust de les pensions: 'Les expectatives d’ingressos no sembla que puguin sostenir el sistema de pensions amb el qual convivim
- Viu amb un avi de 102 anys i fa sis anys que no paga lloguer per una decisió que pocs entenen
- Els tres regidors de Junts i l'edil d'ERC cessat presenten una moció de censura contra l'alcaldessa de Pont de Molins
- Narcís Garolera: 'El papa Lleó XIII va proclamar la Mare de Déu de Montserrat patrona de Catalunya
- El llegendari Motel Empordà de Figueres celebra 65 anys en el centenari de Josep Mercader
- Els millors plans pel cap de setmana del 6 i 7 de juny de 2026 a l'Alt Empordà