Arts Escèniques
El Festival Internacional de Màgia de Torroella de Mongrí manté l’esperit popular i es consolida com un referent
Des d'aquest dijous 4 de juny, el FIMAG "colonitza" molts espais públics omplint-los amb una seixantena d'espectacles de màgia de disciplines diverses
El que va començar com una fira oberta al poble, impulsada per un munt de voluntaris i pensada per mostrar a programadors, tant públics com privats, tot el talent del món de la màgia que hi havia a Catalunya, avui, catorze anys més tard el FIMAG de Torroella de Montgrí s’ha transformat en un festival professional "referent del sud d’Europa que manté l’esperit popular amb voluntat d’apropar l’art de la màgia a tothom", com assegura el director, Àlex Brull. Això es tradueix en una gala solidària que es fa el primer dia, dijous 4 de juny, quan obren l’Espai Ter, l’escenari principal, gratuïtament només per a persones vulnerables i en risc d’exclusió social, però també amb entrades a preus assequibles i, fins i tot, d’accés gratuït pels més de seixanta espectacles que inclou la programació.
"La màgia ens il·lusiona tant, però és la gran desconeguda", admet Brull qui convida els visitants a donar un cop d’ull al web del festival (fimag.cat) per descobrir, un a un, a la vintena d’artistes que han programat, les disciplines que treballen i l’espectacle que porten a Torroella, i així "dissenyar les seves rutes màgiques". D’entre les novetats d’enguany destaca un sopar espectacle dijous al restaurant El descarat durant el qual hi haurà un mag que farà jocs amb cartes i, posteriorment, li prendrà el relleu Dani Daortiz, un dels millors mags del món en cartomàgia.
L’endemà serà Karim qui, arribat des de la Gran Via de Madrid, oferirà el seu espectacle Todo va a ir bien...o no amb el qual fusiona màgia i humor. Al mateix auditori Espai Ter, diumenge es podrà veure a Nuel Galán, assessor del Mago Pop que ha recollit nombrosos premis, amb Sin límites, una proposta d’il·lusionisme que fa vuit anys que perfecciona. El plat estrella serà la gran gala internacional que es fa dissabte, en dues sessions. Presentada per Mag Marin, amic del festival, es podrà gaudir amb l’art de vuit mags de diferents disciplines i, fins i tot, veure cinc números premiats internacionalment.
Per presentar un programa com aquest, hi ha "molt treball de recerca, consultes, estar atents als certàmens internacionals on els artistes presenten noves creacions i, fins i tot, visitar altres festivals". FIMAG però s’ha fet un nom i, fins i tot, ha jugat un paper crucial a l’hora de donar valor als professionals. Fa sis anys, des del FIMAGPro es va publicar el catàleg professional de màgia de Catalunya, "una eina imprescindible" tant per als artistes com per als programadors i gestors culturals. Brull reconeix que "ens hem acostumat que la màgia sigui, si no residual, només es programi, en el cas de teatres municipals, en ocasions comptades. En grans ciutats sí que hi ha espectacles estables de màgia, però a la resta costa molt i no ho entenc perquè és un art que agrada molt". Segons ell, la gent que no ha anat mai a un festival de màgia "pensa que és tot el mateix" quan la realitat és que "els artistes tenen molts més ginys, il·lusions i maneres de presentar, així com estils que no es coneixien abans". Àlex Brull recorda que a França està molt estesa la Magie Nouvelle que es tradueix en presentar números seguint un fil argumental, una tendència que també comença a arrelar aquí.
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