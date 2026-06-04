Música
Cent vuitanta alumnes dels Planters de corda de ConArte Internacional donen vida a bandes sonores de dibuixos animats
La iniciativa, que compta amb el suport de l'Ajuntament de Figueres i Figueres a Escena, es va fer aquest dimecres passat al Teatre El Jardí de Figueres i promou la participació cultural dels infants a través de l'art
Cent vuitanta infants participants dels Planters de corda de ConArte Internacional van fer vibrar, aquest dimecres passat, el Teatre Municipal El Jardí de Figueres interpretant una sèrie de bandes sonores de dibuixos animats. Els infants eren alumnes de tercer i quart de primària —tenen entre vuit i deu anys— de les escoles Parc de les Aigües i Anicet de Pagès que oferien una mostra per tancar el curs. A aquesta proposta musical també es van sumar alumnes que fan extraescolars de Planters dels dos centres educatius figuerencs, a més, els integrants de l'Orquestra de l'Anicet, que no són altres que joves que van començar fent el Planter fa uns anys a l’escola Anicet de Pagès, però que la passió i l'interès per continuar tocant el violí i el violoncel els ha dut a mantenir els estudis musicals, ara, però, en format d'extraescolars.
Per fer realitat aquesta mostra, els joves estudiants s'havien preparat durant molt temps, assistint a tots els assaigs ja fos, en el cas del Planter, durant l'hora setmanal en horari lectiu o, en el cas dels extraescolars, fora d'aquest. Totes les peces interpretades comptaven amb arranjaments musicals elaborats específicament per a les diferents formacions participants, adaptant-se al nivell i les característiques de cada grup. L'actuació va comptar també amb l'assistència de les famílies i de l'alumnat de les escoles participants, que van poder gaudir del resultat d'un curs de treball, esforç i aprenentatge compartit.
Rere tot aquest treball, que compta amb el suport de l'Ajuntament de Figueres, s'hi amaga un equip de professionals de la música totalment compromesos amb el projecte de ConArte Internacional. Es tracta de Meritxell Genís, Anna Carné, Sabina Ayats, així com docents que imparteixen música en els centres educatius implicats: Borja Sancho, de l'escola Anicet de Pagès, i Olivia Sánchez, al Parc de les Aigües. La possibilitat de dur a terme aquesta mostra i materialitzar tots els assaigs en equipaments culturals municipals, en aquest cas gràcies al suport de Figueres a Escena, és, segons els impulsors de ConArte Internacional, un punt extremadament important, ja que potencia "aquest sentiment de pertinença i també el dret a la participació cultural de tots els nens i nenes".
Cal destacar que el projecte Planters té una trajectòria consolidada a la capital altempordanesa. A l'escola Anicet de Pagès, ConArte Internacional hi desenvolupa aquesta iniciativa des de fa dotze cursos, mentre que al Parc de les Aigües aquest ha estat el segon curs d'implementació del projecte. Aquesta continuïtat ha permès consolidar espais d'aprenentatge artíistic i de participació cultural que acompanyen els infants al llarg dels anys.
Cal dir que el projecte Planters és una iniciativa de mediació artística, de l'associació ConArte Internacional, que busca promoure i connectar l'art i la cultura a través de l'educació, dins i fora de les aules. L'objectiu principal és incorporar activitats creatives en els processos d'aprenentatge de l'alumnat, treballant artistes i docents conjuntament. Aquesta proposta parteix de la idea que les arts poden ser un impuls transformador i enriquidor que aporta valors a les aules.
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