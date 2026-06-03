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Els escenaris de Luis Izquierdo-Mosso s’instal·len al celler Espelt

BTM d’Izquierdo-Mosso. | LUIS IZQUIERDO-MOSSO

BTM d’Izquierdo-Mosso. | LUIS IZQUIERDO-MOSSO / REDACCIÓ. VILAJUÏGA

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REDACCIÓ. VILAJUÏGA

Interiors, paisatges, edificis, decorats de pel·lícules, escenaris de quadres o de fotografies. Qualsevol lloc vist, recordat o somiat, que sembli interessant i sigui reproduïble sense grans dificultats, es converteix en mans de Luis Izquierdo-Mosso en motiu fotogràfic. Són aquests els que reviuen en el seu llibre 23Museos i ara també en l’exposició Escenaris i Museus que fa uns dies va inaugurar a l’espai d’art del celler Espelt de Vilajuïga. Artista multimèdia, Luis Izquierdo-Mosso va iniciar-se com a pintor i, més tard, ja va fer camí en el camp de la fotografia i altres tècniques gràfiques de producció d’imatges.

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