Els escenaris de Luis Izquierdo-Mosso s’instal·len al celler Espelt
Ja ens segueixes?Marca'ns com a Mitjans preferitsAfegeix-nos a Google
REDACCIÓ. VILAJUÏGA
Interiors, paisatges, edificis, decorats de pel·lícules, escenaris de quadres o de fotografies. Qualsevol lloc vist, recordat o somiat, que sembli interessant i sigui reproduïble sense grans dificultats, es converteix en mans de Luis Izquierdo-Mosso en motiu fotogràfic. Són aquests els que reviuen en el seu llibre 23Museos i ara també en l’exposició Escenaris i Museus que fa uns dies va inaugurar a l’espai d’art del celler Espelt de Vilajuïga. Artista multimèdia, Luis Izquierdo-Mosso va iniciar-se com a pintor i, més tard, ja va fer camí en el camp de la fotografia i altres tècniques gràfiques de producció d’imatges.
- Aquests són els dos hospitals públics catalans que es colen en el top 50 del món: destaquen pels seus serveis i tecnologia
- Canvis en el permís de conduir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre 1956 i 1961
- Ni Cadaqués, ni el Port de la Selva: aquest és el poble de l'Empordà que ha enamorat Susanna Griso
- La UE canvia les normes a partir del juliol i la DGT confirma dos nous dispositius obligatoris
- Canvi de temps: l'arribada d'una massa d'aire fresc provocarà un descens de les temperatures a partir de dimarts
- Ja és oficial: adeu als ciclistes dels vorals de les carreteres després de la nova ordenança viària publicada al BOE
- Maite Gassó, directora creativa de Lola Casademunt: “Ara la meva mare tornarà a la Llotja per la porta gran”
- Una dosi única de psilocibina deixa empremta al cervell un mes després