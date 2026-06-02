L'empordanès Daniel Genís guanya el premi Ictineu a la millor novel·la de gèneres fantàstics en català

El castelloní s'ha endut aquest reconeixement amb la novel·la 'El dimoni abans de nosaltres'

Daniel Genís amb la novel·la premiada, a Figueres. / Cristina Vilà

Cristina Vilà Bartis

L'escriptor i professor empordanès Daniel Genís (Castelló d'Empúries, 1977) ha estat reconegut amb el 18è premi Ictineu a la millor novel·la de gèneres fantàstics en català per la seva segona creació literària, El dimoni abans de nosaltres (Males Herbes). Els altres dos finalistes van ser Javi Fernández amb L'últim dip, editat pel segell Spècula, i Albert Font amb Titans (Chronos). Es dona la circumstància que enguany aquests premis, que es van entregar recentment durant la CATCon de Vilanova i la Geltrú, eren oberts a la votació de tots els lectors. Així, els autors i autores premiats van sortir de la suma dels vots populars i la d'un jurat expert. Aquests guardons literaris els promou, des de l'any 2009, la Societat Catalana de Ciència-ficció i Fantasia (SCCFF).

A banda de Daniel Genís, també van ser reconeguts Anna Starobinets amb el premi Novel·la fantàstica traduïda al català per El gual de la guilla (Mai Més Llibres); el premi Conte fantàstic original en català per Ada o l’origen de les flors, de Laura Tomàs, dins de Matermorfosis (Ed. Medusa); premi Conte fantàstic traduït al català a El cavaller errant, dins El cavaller dels set regnes, de George R. R. Martin (Ed. Alfaguara); premi Recull fantàstic original en català per Matermorfosis, de Laura Tomàs (Ed. Medusa); premi Novel·la fantàstica juvenil en català per Alexia King i les muntanyes congelades més enllà de l’armari, d’Ivan Ledesma (Obrador Editorial); premi Novel·la fantàstica juvenil traduïda al català per Més enllà de la mar més blava, de T. J. Klune (Fanbooks); premi Còmic fantàstic en català a Nausicaä de la Vall del Vent, de Hayao Miyazaki (Planeta Còmics); premi Assaig fantàstic original en català per Leviatans contra Franco, de Lluc Casals (El Cep i la Nansa) i, finalment, premi Il·lustració fantàstica a la coberta de Quan la Terra es pon, de Raül Grabau (Més Llibres)

