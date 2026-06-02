Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Assassinat masclista a FigueresCessament regidor Pont de MolinsComiat Josep Maria SalvatellaAfroféminas i Jordi MasquefVi etiquetes Perico PastorDessalinitzadora Muga
instagramlinkedin

Cinema

Catalunya serà l'escenari del rodatge de la sèrie de Netflix "Los niños del Brasil": Jeremy Strong caçarà nazis

La producció internacional, del creador de "The Crown", Peter Morgan, la protagonitzen l'actor de "Succession", Jeremy Strong, l'actriu Gilllian Anderson, el català Daniel Brühl i la protagonista d'"Unorthodox", Shira Haas

Els actors Jeremy Strong, Gilllian Anderson, Daniel Brühl i Shira Haas

Els actors Jeremy Strong, Gilllian Anderson, Daniel Brühl i Shira Haas / Agències

Ja ens segueixes?Marca'ns com a Mitjans preferits
Afegeix-nos a Google

Susana Paz

Manresa

La plataforma Netflix torna a Manresa per al rodatge de la seva nova minisèrie, Los niños del Brasil, basada en la novel·la homònima escrita per Ira Levin (La semilla del diablo) el 1976 i inspirada en la història real del caçador de nazis Simon Wiesenthal. La producció, segons ha pogut saber aquest diari, aterraria aquesta setmana a la capital del Bages.

A falta de la confirmació oficial de la Manresa Film Office, la senyalització excepcional per rodatge -amb la prohibició d'aparcar- ja està penjada a l'exterior del Congost, al pàrquing del pavelló, des fa uns dies. Inicialment, està previst que l'equip que es desplaci a la ciutat filmi en aquest espai del 3 al 10 de juny (a partir d'aquest dimecres) i del 22 al 30 d'aquest mateix mes. Els nens del Brasil va tenir una versió cinematogràfica el 1978 dirigida per Franklin J. Schaffner amb Gregory Peck, Laurence Olivier i James Mason.

Com ja es va fer públic a finals de l'any passat quan Netflix va donar llum verda al projecte, el creador de The Cwown, Peter Morgan serà l'encarregat d'adaptar a la pantalla petita una minisèrie de cinc episodis d'una hora, produïda per World Productions i Orchid Pictures. El rodatge, que ja ha començat, passarà per diferents localitzacions del Regne Unit, Alemanya, Bulgària i Espanya. Morgan també exerceix de productor executiu amb Alex Gabassi, que dirigirà la sèrie. El repartiment de la sèrie suma un gran elenc internacional.

Notícies relacionades

El Kendall Roy de 'Succession' i la protagonista d''Unorthodox'

El protagonisme recau en l'actor Jeremy Strong, conegut pel paper de Kendall Roy a l'exitosa Succession, pel qual va guanyar un Emmy. Strong donarà vida a Yakov Liebermann -paper que va portar Olivier als Oscars-, que dedica la seva vida a portar els fugitius del Tercer Reich davant la justícia; l'acompanyaran Gillian Anderson (The X Files, Sex Education, The Crown), que interpretarà el paper de Frieda Steiner; l'actor catalano-alemany Daniel Brühl, que interpretarà el personatge de Von Harteneck; August Diehl (Maleïts malparits), que assumirà el rol del temible científic nazi Meinhardt; Shira Haas, la protagonista de la minisèrie també de Netflix, Unorthodox (i l'avi de la qual va sobreviure a l'holocaust), que serà Anna Koehler; i Lizzy Caplan, en el paper d'Hannah Liebermann.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aquests són els dos hospitals públics catalans que es colen en el top 50 del món: destaquen pels seus serveis i tecnologia
  2. Canvis en el permís de conduir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre 1956 i 1961
  3. Ni Cadaqués, ni el Port de la Selva: aquest és el poble de l'Empordà que ha enamorat Susanna Griso
  4. La UE canvia les normes a partir del juliol i la DGT confirma dos nous dispositius obligatoris
  5. Canvi de temps: l'arribada d'una massa d'aire fresc provocarà un descens de les temperatures a partir de dimarts
  6. Ja és oficial: adeu als ciclistes dels vorals de les carreteres després de la nova ordenança viària publicada al BOE
  7. Maite Gassó, directora creativa de Lola Casademunt: “Ara la meva mare tornarà a la Llotja per la porta gran”
  8. Una dosi única de psilocibina deixa empremta al cervell un mes després

Mercaderies perilloses i vies urbanes: fins quan?

Mercaderies perilloses i vies urbanes: fins quan?

L’ordre d’administració dels fàrmacs en el càncer de còlon metastàtic influeix en l’eficàcia del tractament

L’ordre d’administració dels fàrmacs en el càncer de còlon metastàtic influeix en l’eficàcia del tractament

Junts demana a Feijóo que vagi a Waterloo a explicar la seva moció de censura instrumental a Puigdemont

Junts demana a Feijóo que vagi a Waterloo a explicar la seva moció de censura instrumental a Puigdemont

L'alcaldessa de Pont de Molins cessa un regidor del govern acusant-lo "d'abús de poder" per utilitzar una sala municipal

L'alcaldessa de Pont de Molins cessa un regidor del govern acusant-lo "d'abús de poder" per utilitzar una sala municipal

L'empordanès Daniel Genís guanya el premi Ictineu a la millor novel·la de gèneres fantàstics en català

L'empordanès Daniel Genís guanya el premi Ictineu a la millor novel·la de gèneres fantàstics en català

Centres de deportació, més de dos anys de detenció, sancions...: les claus de l’acord que endureix encara més la política migratòria de la UE

Centres de deportació, més de dos anys de detenció, sancions...: les claus de l’acord que endureix encara més la política migratòria de la UE
Tracking Pixel Contents