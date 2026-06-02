Art
L’artista Perico Pastor crea una nova etiqueta per al vi Ençà d’Empordàlia
La nova etiqueta del vi Ençà d’Empordàlia es presenta el 6 de juny, en una exposició de Perico Pastor, on s’hi exposaran les obres fetes per crear-la
Al gener del 2020, el celler Empordàlia treia al mercat el seu vi Ençà, un vi inspirat en el poema L’Empordà, de Joan Maragall, en què en els darrers versos diu: "La sirena se féu un xic ençà i un xic ençà el pastor de la muntanya". Sis anys després, l’artista Perico Pastor ha creat una nova etiqueta per a aquest vi, una nova interpretació del pastor i la sirena, i del poema de Maragall que l’acompanya, un homenatge a la força inspiradora que té l’Empordà sobre la gent.
L’Ençà uneix vi, territori i art. És un vi que parla de l’Empordà i, a més, ara també fa un pas endavant i rep la certificació ecològica, amb la qual cosa reforça el seu compromís amb el territori. Amb aquesta certificació ecològica i la incorporació de la mirada artística de Perico Pastor, el vi Ençà es redissenya per dins i per fora.
Per presentar la nova etiqueta i celebrar-ho, s’ha organitzat una exposició de Perico Pastor al Celler Empordàlia de Vilajuïga, on es mostraran les obres de la sèrie vinculada a la creació de la nova etiqueta de l’Ençà.
La inauguració de l’exposició tindrà lloc dissabte 6 de juny a les 18 hores i comptarà amb la presència de l’artista. Llavors serà el moment per conèixer la nova etiqueta, que es mantindrà en secret fins aleshores. També hi haurà música en directe de Liza Wuyts & Bech, expliquen des del celler.
Ençà és un vi fet amb les varietats tradicionals de l’Empordà, garnatxa i carinyena. Una sinergia entre dues varietats que vol fer referència a la sirena, el mar, i al pastor, les muntanyes, i que acaba esdevenint un homenatge al poeta Joan Maragall i a l’Empordà com a terra. El vi és de color cirera. Té aromes de fruits vermells amb notes de regalèssia. En boca té bon volum i és equilibrat, llarg i persistent. Gens tànnic. Ideal per gaudir en dinars lleugers, tapes i per prendre a copes.
Els vins que s’elaboren al celler i l’Oli de Pau, elaborats amb varietats autòctones, reflecteixen el caràcter de l’Empordà.
