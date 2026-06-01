Música
Un centenar de nens i nenes dels Planters de ConArte Internacional acompanyen al Rei de l'ukelele en un concert a Figueres
Els “Planters” d’ukeleles de les escoles Josep Pous i Pagès i Amistat de Figueres i de l’escola de Llers van formar part de l'espectacle 'El rei de l’ukelele. La història d’un petit instrument' que es va fer a la Sala La Cate, aquest diumenge passat
El músic Salva Rey, més conegut com El rei de l’ukelele, va pujar a l’escenari de la Sala La Cate de Figueres, aquest diumenge passat, per presentar el seu espectacle. Al final del concert, es van sentir moltes cremalleres de fundes d’ukeleles i prop d'un centenar de nens i nenes van treure els seus ukeleles per acompanyar-lo amb els seus petits instruments i tocar plegats. Va ser una col·laboració que va emocionar a tot el públic assistent amb l’energia i il·lusió que desprenia.
Aquests infants eren l’alumnat de Planters de ConArte Internacional de les escoles Josep Pous i Pagès i Amistat de Figueres i l’escola de Llers, que van interpretar tres peces musicals amb Salva Rey. Per una banda, Ukelele, cançó que pertany al primer volum de les aventures de Rolf & Flor, serie de cd llibres del grup The Pinker Tones que va fundar ell mateix. Tot seguit van tocar i cantar junts Wimoweh, cançó escrita per Salomon Linda amb el títol original zulu M’bube, que significa ets un lleó i publicada per Gallo Records a Johannesburg l'any 1939. Posteriorment adaptada per Pete Seeger i el seu grup The Weavers. Aquest moment va incloure l’enèrgica participació del públic de la sala. Per acabar la coneguda Bella Ciao, cançó popular que cantaven les mondine, collidores d’arròs, al nord d’Italia, i que durant la Segona Guerra Mundial els partisans amagats en aquella zona adapten aquesta cançó de treball i li afegeixen la lletra que avui dia es canta.
Aquest concert ha representat una gran oportunitat per a tots aquests nens i nenes que han pogut experimentar l’emoció de pujar a l’escenari i poder les cançons que han treballat amb l’artista. A més, setmanes prèvies al concert, l’artista va visitar les tres escoles participants per realitzar uns tallers al voltant de la història i les possibilitats musicals de l’ukelele. Aquestes sessions també van servir per preparar conjuntament l'actuació final d’ahir i reforçar així, el vincle entre l’artista i tot l’alumnat.
El projecte “Planters” és possible gràcies al suport de l’Ajuntament de Figueres i la col·laboració regular amb Figueres Escena. Un programa educatiu, una iniciativa de mediació artística que busca crear i reforçar els vincles entre educació, arts i vida cultural, dins i fora de les aules, col·laborant amb artistes i docents tot consolidant connexions entre els centres educatius i les institucions culturals de la ciutat. En aquest sentit, des de ConArte Internacional i Figueres Escena, animen a que aquestes iniciatives inspirin a altres institucions a atrevir-se a programar activitats que fomentin l’educació artística als equipaments culturals.
Subscriu-te per seguir llegint
- Ja és oficial: adeu als ciclistes dels vorals de les carreteres després de la nova ordenança viària publicada al BOE
- Aquests són els dos hospitals públics catalans que es colen en el top 50 del món: destaquen pels seus serveis i tecnologia
- Atrapat amb una càmera sota la perruca i un pinganillo perquè li dictessin les respostes de l’examen de recuperació del carnet de conduir
- Confirmat: els joves d’entre 23 i 29 anys que visquin amb els seus pares podran rebre aquesta ajuda de 700 euros
- El jutge va bloquejar 300.000 euros als integrants de la trama dos mesos abans d’entrar al despatx de Zapatero
- Una dosi única de psilocibina deixa empremta al cervell un mes després
- Figueres ret homenatge a Salvador Fàbrega, l'heroi de la Segona Guerra Mundial recuperat de l'oblit
- “No pots abandonar el teu gos perquè no trobes pis”: el calvari d’una parella jove a l’Empordà per trobar un pis de lloguer