Ha domesticat Bad Bunny el masclisme del reggaeton? “El seu imaginari és feminista, però reforça idees patriarcals”
La sociòloga Silvia Díaz, autora de la primera tesi a Espanya sobre l’artista de Puerto Rico, analitza les contradiccions d’aquest fenomen mundial: aquest dissabte arrenca els 10 concerts que farà a Madrid
Pedro del Corral
El reggaeton de Bad Bunny té poc a veure amb el que, fa 20 anys, liderant totes les llistes, feien Daddy Yankee, Don Omar i Henry Méndez. Avui, per sort, aquells estereotips hipermasculinitzats han afluixat. I, tot i que es continuïn perpetuant en algunes cançons de Benito Antonio, alerta, s’intueix una certa millora. Això l’ha convertit en feminista? El debat està servit. Silvia Díaz ho ha analitzat amb deteniment. I, en una profunda investigació realitzada a la Universitat Complutense, ha conclòs de manera taxativa: “És un reflex de la societat en què vivim, on els grans avenços conviuen amb valors patriarcals”. Aquest dissabte, Bad Bunny els exposarà en el primer dels 10 concerts que farà a Madrid. Que cadascú en tregui les seves conclusions.
“Té cançons sobre la violència de gènere, l’empoderament personal, la llibertat sexual… El seu imaginari és feminista, però també reforça idees patriarcals quan parla de putes i hookahs. No obstant això, m’agradaria que més homes s’acostessin a nosaltres i pensessin des d’altres posicions, reivindicant experiències i pràctiques en què les dones, en tota la seva diversitat, són celebrades”, explica Díaz, doctora en Sociologia i Mitjans per la Universitat de Coventry, a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. En la seva tesi, titulada Subversión, postfeminismo y masculinidad en la música de Bad Bunny, ressenya les vegades que l’artista de Puerto Rico s’ha pintat les ungles, ha posat amb vestits i ha aparegut dragat com a símptoma d’aquest avenç. Ara bé, el canvi no és tan radical com sembla.
A Andrea, de l’àlbum Un verano sin ti, per exemple, sentencia: “Todo se ha complicado, como si fuera un pecado / Cansada de esperar propina y de lo que su familia opina, para colmo ahora el gobierno la llama asesina”. Mentre que, a Yo perreo sola, de Yo hago lo que me da la gana, subratlla: “Borracha y loca, a ella no le importa / Vamos a perrear, la vida es corta”. El tractament que Bad Bunny ha fet de les dones al llarg de la seva carrera ha anat evolucionant: des de la cosificació inicial fins a la reivindicació actual. “Al principi, semblava que elles no tenien més valor que el purament sexual. Però, a mesura que ha anat llançant música, han aparegut altres arquetips. Això no treu que avui continuï perpetuant velles idees”, prossegueix l’experta.
P. Bad Bunny ha canviat el reggaeton? O el reggaeton ha trobat en ell una forma sofisticada d’adaptar-se al feminisme sense perdre poder masculí?
R. Abans de la seva arribada, el gènere estava ancorat en els sons i les lletres dels 2000. Ara, en canvi, veiem una versió més moderna, amb referències que celebren la dona de maneres diferents. Karol G, Becky G i tantes altres artistes van fer tot el possible per aconseguir-ho. I totes són anteriors a Bad Bunny. El que ell ha aconseguit és obrir una porta als homes per fer un altre tipus de reggaeton. Aquesta és la novetat. Continua havent-hi una masculinitat hegemònica en els seus temes, però més moderna. S’ha convertit en un personatge híbrid que sap aplegar les contradiccions de la societat contemporània.
Aquests aires masclistes es poden observar a Titi me preguntó, on assegura: “Hoy tengo a una, mañana otra / Ey, pero no hay boda / Quisiera mudarme con todas para una mansión”. O a Baby nueva: “Chica, no lo esperes / Por más que te esmeres, las tetas y el culo te operes, no hay forma de que me recuperes / Tú eres una bruja”. De sobte, en aquestes cançons, les dones perden la seva individualitat i queden reduïdes al seu cos. Dos universos antagònics que Díaz, al llarg de la seva anàlisi, alerta, ha confrontat: “La masculinitat acostuma a trobar formes d’adaptar-se a un nou context en què pot ser més qüestionada. Sempre pot anar adaptant-se i instaurar-se com a figura de poder”.
Processos d’alliberament
Actualment, tal com assenyala, la visibilitat del feminisme i els processos d’alliberament que han tingut lloc en els darrers anys s’entrecreuen amb plantejaments conservadors sobre la família, el gènere i la sexualitat: “Bad Bunny subverteix la norma perquè parteix d’un privilegi. És un home cis, heterosexual de moment, blanc i milionari. No tindria el mateix efecte que ho fes algú racialitzat, pobre i de barri. Això vol dir que no haguem d’aplaudir el seu afany per trencar estaments de l’heteronormativitat? Per mi, no. Tant de bo hi hagués un compromís més fort. Una cosa que està sostinguda per un privilegi és dolenta? Tampoc”.
Debí tirar más fotos, el sisè elapé de Bad Bunny, publicat el 2025, va guanyar el Grammy a l’àlbum de l’any. Va ser número 1 a Espanya, on ha aconseguit set discos de platí. L’expectació pels 10 Metropolitanos és altíssima. Aconseguirà remoure consciències? Díaz és clara: “No crec que el feminisme pop pugui canviar comportaments reals perquè aïllar-lo d’allò polític, econòmic i social és un error. Totes aquestes dimensions estan interconnectades. Per tant, una de sola no podrà modificar la realitat. Tanmateix, juntes podrien sacsejar certes estructures. Confio en el seu potencial sempre que estigui interrelacionat amb les disciplines que modelen la nostra vida”.
P. Per què resulta disruptiu que els homes juguin amb codis femenins quan les dones fa dècades que negocien amb els masculins sense rebre la mateixa lectura revolucionària?
R. Perquè el masculí es construeix en contraposició al femení. Així doncs, si els homes s’hi acosten massa, automàticament es converteixen en sospitosos per a la resta. I, aleshores, el càstig social seria més gran. Per al patriarcat, el femení és de nínxol, una cosa exclusiva de dones.
