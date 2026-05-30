Cadaqués estrena una ruta per resseguir els indrets més vinculats a la vida i l'obra de Salvador Dalí
Una trentena de plaques amb formigues senyalitzen els espais dalinians perquè el visitant els pugui recórrer lliurement
Els Amics dels Museus Dalí han inaugurat aquest dissabte a Cadaqués la Ruta Dalí, un itinerari que recorre alguns dels espais més vinculats a la vida i obra del geni empordanès. A través d'unes plaques amb formigues, s'han senyalitzat una trentena d'ubicacions perquè els visitants puguin fer el recorregut lliurement. La ruta connecta indrets com l'antic Hotel Miramar, on Dalí va conèixer a Gala, o el Llaner, espai on Federico García Lorca es va allotjar el 1925 i 1927. El periodista Josep Playà, responsable del disseny de l'itinerari, ha admès que la selecció dels punts ha estat "complicada" perquè "perquè hi ha molts espais que tenen relació amb Dalí". Aquest matí, una cinquantena de persones han participat en la visita guiada inaugural.
La relació de Salvador Dalí amb el municipi va més enllà de la seva vinculació amb Portlligat, on el geni empordanès va viure i treballar des del 1930 fins al 1982. Abans, ja passava els estius en aquesta localitat, d'on era el seu avi patern, i el paisatge de Cadaqués va inspirar moltes obres dalinianes, sobretot durant la seva primera època.
Ara, els espais més vinculats amb l'artista estan connectats per la Ruta Dalí, formada per una trentena de punts distribuïts pel nucli de Cadaqués. El periodista Josep Playà, membre dels Amics dels Museus Dalí i responsable del disseny de l'itinerari, ha explicat que l'objectiu és anar més enllà dels indrets tradicionalment associats a Dalí, com Portlligat o la casa familiar del Llaner i donar a conèixer altres escenaris menys coneguts.
Entre els punts de la ruta hi ha l'antic Hotel Miramar, on Dalí va conèixer Gala durant la seva visita a Cadaqués amb Paul Éluard i René Magritte l'any 1929; l'església de Santa Maria, que l'artista freqüentava habitualment; el Casino de l'Amistat, centre de debats i exposicions vinculades al pintor; el primer taller que va tenir al poble, situat a la punta d'en Pampà; o la Riba d'en Pitxot, des d'on Dalí va pintar Port Alguer.
La ruta també posa en relleu la relació de Cadaqués amb figures destacades de l'avantguarda artística i literària del segle XX, com Federico García Lorca, Luis Buñuel, Pablo Picasso, Marcel Duchamp o Àngel Planells.
Segons Playà, la iniciativa vol facilitar que qualsevol visitant pugui recórrer aquests espais de manera autònoma seguint unes plaques rodones amb un dibuix d'una formiga, símbol dalinià, dissenyades per Jordi Palmada.
El periodista ha admès que la selecció dels punts no ha estat fàcil. "Hi ha molts espais que tenen relació amb Dalí", ha afirmat. Per això, de tots els emplaçaments se n'han escollit una trentena que destaquen per la seva implicació biogràfica o perquè van acabar apareixent en alguna de les obres del pintor. "Dalí té moltes obres en què el paisatge de fons és Cadaqués", ha remarcat.
Playà també ha recordat els vincles familiars de l'artista amb el municipi. El seu avi patern, Galo Dalí, era fill de Cadaqués, tot i que posteriorment es va traslladar a Barcelona. Més endavant, el pare de l'artista va obtenir la plaça de notari a Figueres i la família va començar a estiuejar a la casa del Llaner, una relació que faria que Dalí passés llargues temporades al municipi des de ben petit.
Una cinquantena de participants
Aquest matí una cinquantena de participants han fet una part de la ruta, guiats pel periodista Josep Playà. Una ruta que ha començat al Corral de la Gala, un dels punts assenyalats. Dalí va comprar aquest antic corral l'any 1955. S'hi va interessar perquè imaginava convertir-lo en una construcció inspirada en el projecte de la "casa dels pans", com va admetre en una entrevista a la Revista. Una idea que més endavant acabaria duent a terme al Teatre-Museu Dalí de Figueres.
L'alcaldessa de Cadaqués, Pia Serinyana, ha assegurat que la ruta és "molt important" pel municipi. Ha destacat que feia temps que treballaven conjuntament amb els Amics dels Museus Dalí i ha celebrat que finalment s'hagi pogut fer realitat. Segons Serinyana, "molts racons del poble parlen de Dalí".
Serinyana també ha detallat que la ruta ofereix una proposta que pot ser atractiva tant per a famílies com per al públic jove, ja que permet descobrir el poble seguint les formigues instal·lades a diferents punts, sense necessitat de guia. A més, ha remarcat que el projecte s'emmarca dins l'aposta municipal per un turisme de caràcter cultural.
La de Cadaqués és la segona ruta daliniana que dissenyen els Amics dels Museus Dalí. L'any 2021 ja van estrenar un itinerari a Figueres amb les mateixes plaques de formigues, a partir d'un projecte de l'arquitecta Misé Coll.
