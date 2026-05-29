Aquests són els cinc projectes de l'Alt Empordà reconeguts als Premis d'Arquitectura de Girona 2026

L'Ampliació del CAP Moisès Broggi de l'Escala rep el guardó principal d'Arquitectures 2026, reconeixent la seva integració i millora de l'equipament

El Front Marítim de l'Escala i el Forn Lleva't d'Avinyonet de Puigventós, entre els projectes premiats per millorar la relació entre arquitectura i ciutadania

L’Alt Empordà ha tingut un paper destacat en la 28a edició dels Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona, celebrada a la seu del COAC Girona. Diversos projectes de la comarca han estat reconeguts pel jurat i per la ciutadania, amb obres que posen en valor el paisatge, el patrimoni i l’espai públic.

L’acte de lliurament, al qual han assistit prop de 300 persones, ha estat conduït per l’arquitecta Júlia Breiz, i ha comptat amb la presència de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya, Sílvia Paneque; del subdelegat del Govern a Girona, Pere Perramon; de l’alcalde de Girona, Lluc Salellas; del president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer; del president en funcions de la Demarcació de Girona del COAC, Marc Riera, com també d’altres autoritats relacionades amb el món de l’arquitectura, de la cultura i de la societat gironina.

Tots els arquitectes i promotors seleccionats i premiats han rebut un diploma que s’il·lustra amb una reproducció d’una obra de l’arquitecte Josep Fuses amb el títol “Porta del Castell de Llordà al Pallars Jussà”, que forma part de la sèrie pictòrica “Praeterita”, un conjunt de treballs que exploren el concepte de ruïna com a espai de trobada entre una natura immutable i una cultura inevitablement efímera i fràgil.

Un dels principals guardons ha estat per a l’Ampliació del CAP Moisès Broggi de l’Escala, obra de Coll-Leclerc, que ha rebut el Premi Arquitectures 2026. El jurat n’ha destacat la capacitat d’integrar-se amb l’edifici existent i d’incorporar nous espais, com patis i porxos, per millorar el confort i l’eficiència de l’equipament.

Ampliació del CAP Moisès Broggi a L’Escala, estudi Coll-Leclerc. / JOSE HEVIA BLACH

L’Escala també ha estat premiada en la categoria Paisatges pel Front Marítim, d’OAB. Office of Architecture in Barcelona. El projecte transforma el passeig marítim, redueix el pes del trànsit rodat i crea un espai continu per als vianants entre el nucli urbà i el mar, amb miradors, zones d’estada i accessos a la platja.

Front Marítim de L’Escala d’OAB. Office of Architecture in Barcelona. / Cedida a l'Empordà pel COAC

En la categoria Interiors, el premi ha estat per al Forn Lleva’t, a Avinyonet de Puigventós, de Quim Olea, estudi d’arquitectura. La intervenció converteix una antiga planta baixa en una fleca de poble oberta a l’espai públic, tot mantenint elements originals com els arcs i les voltes.

Forn Lleva’t a Avinyonet de Puigventós de Quim Olea, estudi d’arquitectura. / Cedida a l'Empordà pel COAC

El Premi de l’Opinió, escollit per votació ciutadana, ha estat per als Forns de Can Genover, a Boadella d’Empordà, del Servei de Monuments de la Diputació de Girona. L’obra ha superat els 3.000 vots i reforça el valor de la recuperació patrimonial al territori.

Forns de can Genover. / Cedida pel COAC

Figueres també ha estat reconeguda amb una menció del jurat a la Cinquena Façana, de Joan Falgueras Font i Salvador Tarradas. Es tracta d’una coberta per a la pista exterior del pavelló Rafel Mora que protegeix l’espai esportiu i genera un nou punt de trobada urbà.

Cinquena Façana a Figueres, de Joan Falgueras Font i Salvador Tarradas Fossoul. / Cedida a l'Empordà pel COAC

Amb aquests reconeixements, l’arquitectura de l’Alt Empordà confirma la seva capacitat per combinar innovació, respecte pel context i millora dels espais públics i patrimonials.

