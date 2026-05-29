Arts Escèniques
El Fastt 2026 portarà 13 espectacles a deu micropobles de l’Empordà
Aquesta edició, que anirà del 26 de juny al 26 de juliol, s'amplia incorporant Capmany i Vilabertran al mapa del festival
El Festival Fastt tornarà aquest estiu amb una nova edició que reforça la seva aposta per acostar les arts escèniques als municipis més petits de l’Empordà. Del 26 de juny al 26 de juliol, el certamen desplegarà una programació formada per 13 espectacles de teatre, dansa, circ, clown, monòlegs i teatre musical en deu pobles de menys de 1.000 habitants: Capmany, Espolla, Garrigàs, Ordis, Pont de Molins, Rabós, Sant Climent Sescebes, Siurana, Vilabertran i Vilanant. L’edició, que s'ha presentat aquest divendres a Barcelona, arriba després que el projecte hagi estat reconegut amb el Premi Impulsa Cultura 2025 de la Fundació Catalunya Cultura, un guardó que consolida el festival com una de les iniciatives de referència en la descentralització cultural i la dinamització dels pobles petits.
Organitzat per l’Associació FAST Empordà, el Fastt manté una línia artística marcada per la qualitat, la proximitat i la voluntat de crear xarxa entre veïns, artistes i municipis. A diferència d’altres festivals que treballen amb formats més reduïts, el certamen aposta per espectacles de mitjà format, sovint difícils de programar en pobles petits per motius econòmics, tècnics o d’infraestructura. Aquesta tria permet que els micropobles puguin acollir propostes escèniques contemporànies que habitualment només es veuen en circuits urbans o en equipaments culturals de més capacitat.
La nova edició també suposa una ampliació territorial, ja que Capmany i Vilabertran s’incorporen enguany al mapa del festival, al costat dels municipis que ja formaven part del projecte: Espolla, Garrigàs, Ordis, Pont de Molins, Rabós, Sant Climent Sescebes, Siurana i Vilanant. Amb aquesta extensió, el Fastt referma el seu objectiu fundacional: fer que la cultura no depengui del codi postal i que els pobles petits no siguin només espais receptors, sinó també protagonistes actius de la vida cultural de la comarca.
Una inauguració comunitària a Capmany
Com ja és habitual, el punt de partida del festival serà el projecte Micropobles a Escena, una iniciativa de creació comunitària que connecta les arts escèniques amb la participació ciutadana. La inauguració tindrà lloc el 26 de juny a Capmany, un dels municipis que s’estrenen dins la xarxa del Fastt. La proposta d’enguany neix d’un taller centrat en el llenguatge del pallasso, dinamitzat per la companyia Els Escarlata, i ha comptat amb la participació de catorze veïns i veïnes dels micropobles.
El taller, titulat El pallasso no es fa ni es desfà: és i viu pallasso, ha estat dirigit per Jordi Aspa i Bet Miralta, dos noms de llarga trajectòria en el món del circ i les arts de carrer. Durant els mesos de maig i juny, els participants han treballat l’humor, el joc escènic i la mirada crítica sobre la societat a través d’un procés de creació col·lectiva. El resultat es podrà veure en diverses representacions dins la programació oficial, no només durant la inauguració, sinó també els dies 4 i 11 de juliol.
La primera jornada del Fastt també inclourà parlaments institucionals i un concert de Lluki Valverde, artista espollenc, saxofonista i corista de la Ludwig Band. Valverde presentarà el seu projecte en solitari, amb una proposta que combina folk elèctric, rock i melodies festives, en una clara voluntat de convertir l’obertura del festival en una celebració compartida entre artistes, públic i veïnat.
Del teatre musical a la memòria política
La programació professional començarà el 3 de juliol a Vilabertran amb Guateque, d’Epidèmia Teatre. L’espectacle és una revisió esbojarrada de Les noces de Fígaro, ambientada en la Catalunya dels anys seixanta. La peça combina música, vodevil i humor, i parteix del clàssic de Beaumarchais i de les melodies de Mozart per construir una mirada contemporània i desenfadada sobre els embolics sentimentals, les jerarquies socials i els codis teatrals de la comèdia.
L’endemà, el 4 de juliol, Sant Climent Sescebes acollirà Nosaltres, els sense nom, una proposta de Mos Maiorum amb dramatúrgia de Joan Yago. L’obra pren com a punt de partida la figura de Joan Garcia Oliver, referent de l’anarcosindicalisme català i dirigent històric de la CNT, per articular una reflexió sobre les revolucions, les contradiccions polítiques i les lluites socials del segle XX. Lluny de plantejar una biografia convencional, l’espectacle utilitza la seva trajectòria com a fil conductor per parlar de memòria, compromís, utopia i desencís.
Aquest muntatge és, a més, un dels espectacles escollits pel mateix veïnat a través d’El Veïnat - Comissió Cultural, un dels espais de participació més singulars del Fastt. Aquest òrgan permet que els habitants dels pobles no siguin només espectadors, sinó també agents actius en la tria de part de la programació i en la realització del festival. Enguany, el veïnat ha participat en reunions de valoració i ha seleccionat col·lectivament un espectacle de text i un de circ.
Identitat, cos i espai públic
La segona setmana del festival començarà el 10 de juliol a Garrigàs amb Hermafrodites a cavall o la rebel·lió del desig, del col·lectiu Que No Salga de Aquí. Es tracta d’una proposta híbrida i radical que combina teatre documental, performance i ciència-ficció per parlar de les intersexualitats en primera persona. L’espectacle qüestiona les categories rígides de gènere i identitat, i situa al centre de l’escena experiències sovint invisibilitzades pel relat social dominant.
L’11 de juliol, Espolla viurà una doble proposta que posarà en diàleg la dansa, el teatre i l’espai públic. D’una banda, la Cia. de Sobretaula presentarà Aurèlia et Phill, una peça de dansa-teatre delicada i excèntrica sobre la solitud, l’amistat i el pas del temps. De l’altra, Wonderground portarà Wall & Peace, una intervenció nocturna que transforma l’espai urbà en un thriller inspirat en el cinema negre, construït a partir de llums portàtils, ombres i arquitectura.
Aquesta presència de l’espai públic és una de les claus del Fastt. El festival no es limita a traslladar espectacles als pobles, sinó que adapta la programació al caràcter de cada municipi i converteix carrers, places, monestirs o espais singulars en escenaris. Aquesta relació entre territori i creació és un dels elements que han fet créixer el certamen com a projecte cultural de proximitat, però també com a laboratori de noves formes de relació entre artistes i públic.
Circ, clown i poesia visual
El 12 de juliol, el Monestir de la Mare de Déu del Roure de Pont de Molins serà l’escenari de dues propostes centrades en el circ contemporani i el clown. La primera serà iO, de l’artista mallorquí Marc Filigrana, una peça que explora la transformació personal i la por a ser diferent a partir del circ i la mitologia. L’espectacle aborda el canvi com una experiència vital, física i emocional, i construeix una mirada poètica sobre la diferència.
Tot seguit, Roi Borrallas presentarà SOLO, una proposta íntima sobre la vida d’un pallasso quan desapareix el públic i només queda la persona que hi ha darrere el personatge. L’obra posa el focus en la fragilitat, la soledat i el silenci que s’amaguen rere el riure, i converteix el clown en una eina per parlar de vulnerabilitat i d’humanitat. Aquesta doble sessió reforça una de les línies de l’edició: la presència d’un llenguatge escènic capaç de combinar humor, tendresa i reflexió.
El 17 de juliol, Vilanant també acollirà una doble vetllada de circ contemporani. La companyia francesa Eliane hi presentarà La Suite (sobre Bach) ben afinada per a piano i pilotes, una peça que converteix els malabars en una interpretació visual de la música de Bach. A continuació, la companyia FÈMUT oferirà CLAM, una proposta que combina equilibris acrobàtics, perxa i cultura popular en una celebració del joc, la llibertat i la vida compartida. Aquest darrer espectacle també ha estat escollit pel veïnat dins el procés participatiu del festival.
Dansa, humor i preguntes sobre el futur
El 18 de juliol, Capmany acollirà Cuentas Corrientes, dels gaditans Jessica Castellón i Boris Orihuela. La peça, a mig camí entre la dansa i el teatre físic, posa el focus en els límits emocionals i corporals als quals condueix el món laboral contemporani. A través del moviment, l’espectacle retrata la pressió, la competitivitat i la deshumanització d’un sistema que accelera els ritmes de vida i transforma les relacions humanes en dinàmiques de rendiment i productivitat.
La darrera setmana del festival començarà el 24 de juliol a Rabós amb Ronda de Comèdia, un espectacle coral de monòlegs que reunirà Godai Garcia, Andrés Fajngold, Indicatiu i Març Llinàs. Amb registres diferents però complementaris, els quatre còmics construiran una nit d’humor basada en el surrealisme, la ironia, l’absurd i l’observació quotidiana. La proposta amplia el ventall de disciplines del Fastt i introdueix el monòleg com una forma directa de connexió amb el públic.
El 25 de juliol, Siurana serà l’escenari de CAOS, de la companyia valenciana Teatre de l’Abast. L’obra combina teatre, dansa i pensament científic per reflexionar sobre el temps, el destí i la incertesa. A través de la història de tres amics atrapats entre pors, contradiccions i desitjos, l’espectacle enllaça conceptes com la relativitat, l’entropia o la teoria del caos amb les relacions humanes i les grans preguntes sobre el futur. La peça planteja fins a quin punt les persones poden decidir el rumb de les seves vides en un món imprevisible.
El festival es tancarà el 26 de juliol a Ordis amb LATAS, de la Compañía D’Click, arribada d’Aragó. Guardonada en diversos circuits, la peça combina circ contemporani, humor, fragilitat i poesia visual per parlar de la necessitat dels altres i de la capacitat humana de continuar jugant fins i tot enmig del caos. La jornada finalitzarà amb una festa de cloenda oberta a tothom amb Ryna DJ, que posarà el punt final a un mes de programació escènica repartida pel territori.
Cultura compartida als pobles petits
Més enllà del cartell artístic, el Fastt manté com a eix central la implicació de les comunitats locals. El Veïnat - Comissió Cultural és una de les peces clau del projecte, ja que permet articular el treball en xarxa entre pobles i reforçar el sentiment de pertinença. Els veïns i veïnes participen en tasques de voluntariat, acollida, suport logístic, dinamització d’activitats paral·leles i presa de decisions. Aquesta estructura dona al festival una dimensió que va més enllà de la programació: el converteix en una eina de cohesió territorial.
El reconeixement amb el Premi Impulsa Cultura 2025 arriba, precisament, en un moment de consolidació d’aquest model. L’Associació FAST Empordà defensa una manera de fer cultura basada en la proximitat, la participació i la democratització de l’accés a les arts escèniques. Amb propostes com Micropobles a Escena, el festival no només porta espectacles als municipis petits, sinó que també genera processos de creació compartida i situa els habitants al centre de l’experiència cultural.
Les entrades es posen a la venda de manera preferent per als veïns i veïnes dels municipis participants a partir del divendres 29 de maig i fins diumenge, a través d’un enllaç facilitat pels ajuntaments. A partir del dilluns 1 de juny, la venda s’obrirà al públic general a través del web oficial del festival. Amb aquesta nova edició, el Fastt 2026 reafirma la seva vocació de festival de territori: una cita que entén els micropobles com a escenaris possibles, però sobretot com a comunitats vives capaces de crear, acollir i compartir cultura.
