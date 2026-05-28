Patrimoni
Maria Teresa Ginjaume: "Demanem que ens donin un cop de mà amb Sant Quirze de Colera"
En aquesta entrevista, l'alcaldessa de Rabós d'Empordà exposa la delicada situació que viu actualment el monestir benedictí del segle X, monument històric propietat de l’Ajuntament des de l’any 1994
Maria Teresa Ginjaume és l'alcaldessa de Rabós d'Empordà des de fa tres anys, tot i que ja havia format part de l'Ajuntament els vuit anys precedents. En aquesta entrevista, exposa la situació que viu actualment el monestir de Sant Quirze de Colera, propietat de l'Ajuntament des de fa tres dècades, i les dificultats que tenen des del poble per mantenir-lo obert i apte a les visites.
Quina és la situació actual del monestir de Sant Quirze de Colera?
Fa molts anys, les subvencions que hi havia per al monestir eren molt grans i venien de diferents parts, i ara, relativament, són bastant petites i quasi totes arriben de la Diputació de Girona, i gràcies. Però les subvencions solen ser bastant baixes. Ara farà dos anys, a l’estiu, el noi que estava al monestir fent les visites em va alertar que estava caient una part del sostre del claustre. Vam tancar i vaig parlar amb la Generalitat, amb Patrimoni. En aquell moment hi havia Josep Calatayud com a director de Cultura. Ell mateix va fer una visita el gener següent i ja a l’estiu, al cap d’un any que s’enfonsés, va fer venir els tècnics que em van dir que, perquè el monestir fos apte per a la visita pública, havíem de complir uns requisits. Al cap de quinze dies, aproximadament, que vinguessin els tècnics, van entrar a robar al restaurant que hi ha dalt del monestir i a nosaltres ens van tallar tots els cables de la llum. Llavors tenim l’afegit que no hi ha llum, ara.
Van robar dins del monestir?
No, no van robar res del monestir. Al restaurant sí que van entrar i van fer coses, però al monestir l’únic va ser tallar els cables i el quadre de llum. Nosaltres, el que ens han anat dient des de Patrimoni que havíem de fer ho hem anat fent, a poc a poc, perquè els ingressos que tenim a l’Ajuntament són mínims i no podem fer gaire gran cosa destinada al monestir. A Rabós, els únics ingressos dels quals disposa l’Ajuntament ens venen dels veïns. No som un municipi que tinguem ni fàbriques ni moltes botigues ni terrenys, no. I d’aquest poc ingrés que podem tenir hem d’anar destinant a diferents coses del municipi, no pot recaure tot en el monestir perquè també hi ha altres necessitats. Aleshores va ser quan els vaig demanar a Patrimoni si volien portar la gestió del monestir i van dir que no, que no els interessava.
Què van argumentar?
Em van dir que, com Sant Quirze, n’hi havia molts i que no podien.
Ara el monestir està tancat.
No podem tenir-lo obert perquè hem de començar a arreglar tot el que ens demanen perquè sigui apte per a la visita pública.
El monestir està catalogat com un Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) i la llei estipula que estan obligats a tenir-lo obert al públic. De fet, hi ha hagut queixes.
D’acord, em sembla molt bé, però si des de la Generalitat em diuen que no, no l’obriré.
Quan el monument va passar a mans de l’Ajuntament es va constituir un Patronat, però aquest fa més de deu anys que no es reuneix.
Sí, existia un patronat i sí que és cert que està parat i no hem fet res des del patronat. Aquest no està dissolt, però sé que hi ha força gent que ja no hi és i el que potser s’hauria de fer és tornar a activar-lo per si així podem aconseguir alguna cosa.
Des de l’Ajuntament se senten una mica desemparats?
Puc entendre el fet que des de Patrimoni diguin que potser tenen molts monuments així, però, clar, que se’n desentenguin d’aquesta manera tampoc.
No puc entendre que la Generalitat es desentengui del monestir"
Què creu que significa per a la gent de Rabós el monestir?
Sincerament, crec que hi ha molta gent de Rabós a qui interessa molt el monestir, però després, és el meu parer, que no sé si és realment així perquè no ho he preguntat, hi ha d’altres que no. Nosaltres tenim el monestir a nou o deu quilòmetres del poble i la gent de Rabós, molta, no hi puja o perquè és gent gran o perquè el monestir està allà. Suposo que si estigués més a prop del poble seria diferent. Per altra banda, hi ha molta gent del poble que sí que penso que el monestir els interessa. De fet, va haver-hi un temps que s’hi feien moltes activitats com la fira Contraban que es va fer allà dalt durant dos anys. Aquest any passat, però ja la vam fer al poble una altra vegada perquè no podia fer-se allà dalt. I aquest any que ve, si es torna a fer, també es farà al poble per les mateixes raons.
El monestir podria ser un actiu cultural i econòmic molt important per a Rabós.
Sí, però molta gent que hi puja no ho fa per Rabós, sinó per Vilamaniscle perquè suposo que els és més accessible. I si puges per Vilamaniscle i baixes per Vilamaniscle...
En aquesta situació, el monestir pot acabar essent un problema.
Ara sí.
Però vostès volen continuar endavant.
Sí, exacte, però demanem que ens donin un cop de mà.
