Iniciativa cultural
Una exposició repassa el mig segle d'història del teatre escolar a Ordis
La mostra, que es va inaugurar coincidint amb la Fira de l'Ordi, s'ha exhibit a l'escola Maria Pagès i Trayter
L'escola Maria Pagès i Trayter, d'Ordis, va presentar l'exposició 50 anys de teatre escolar a Ordis, aquest passat cap de setmana, coincidint amb la vintena Fira de l'Ordi, La mostra, inaugurada amb la presència de l'alcaldessa Anna Torrentà, volia retre homenatge a totes aquelles persones que, des de la dècada dels anys setanta, es dedicaven a fer representacions teatrals a la vila i als pobles del voltant i que, amb el pas del temps, van incentivar la pràctica d'aquest art entre l'alumnat de l'escola.
Des del centre expliquen que "tot va començar amb petites fires anuals on s'hi representaven obres de teatre", una iniciativa que es va anar ampliant amb la producció de petites peces elaborades pel mateix alumnat, l'única mestra de l'escola en aquells anys -que avui dona nom al centre- i la col·laboració de diverses persones vinculades al poble. Aquesta tradició ha arribat fins als nostres dies i, actualment, l'escola d'Ordis continua representant, cada curs, una o dues obres teatrals obertes a tot el municipi.
Aquesta exposició ha estat possible gràcies a les aportacions de moltes famílies que han compartit fotografies, cartells, peces d'atrezzo i manualitats conservades durant anys a les seves llars. A més, els alumnes han dissenyat un mural amb el lema: "El món és un escenari i aquí som qui vulguem ser".Tot aquest material ha servit per recordar moments viscuts durant la infantesa i per compartir, una vegada més, el sentiment de pertinença i comunitat que una escola, encara que petita i senzilla, és capaç d'aportat a tot un poble.
