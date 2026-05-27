La música de l’escalenc Lluís Albert arriba a Romania

L’Orquestra Simfònica i Filharmònica Estatal d’Oradea interpretarà demà el "Concert per a violí i orquestra" del compositor

Lluís Albert, al costat del bust de Caterina Albert (Víctor Català). | MARC MARTÍ / Montserrat Juvanteny

La música de l’escalenc Lluis Albert sonarà demà 28 de maig al vespre en un concert simfònic a Oradea, ciutat romanesa d’uns 200.000 habitants i considerada tradicionalment com una porta d’entrada a l’Europa més occidental.

 El concert, titulat Violí a les portes de l’estiu (en romanès, Vioara în prag de varâ) que es durà a terme a la Sala de Concerts Enescu – Bartók, serà a càrrec de la reputada i coneguda Orquestra Simfònica i Filharmònica Estatal d’Oradea, dirigida per la coneguda directora catalana Noemí Pasquina (Cardona, 1987) i amb Nagy Kálmán com a violí solista.

 A banda del Concert per a violí i orquestra en Sol Major de Lluís Albert (estrenada l’any 1982), la vetllada inclourà peces del compositor Alemany Johannes Brahms i del compositor basc Juan Crisóstomo de Arriaga i Balzola.

 El proper 25 de juny es compliran 5 anys de la mort del músic, compositor, director i musicòleg escalenc Lluís Albert i Rivas (1923-2021) i, per aquest motiu, l’Agrupació Sardanista Escalenca “Avi Xaxu” està acabant d’ultimar actes amb motiu de l’efemèride i per tal de recordar la figura i l’obra musical del mestre Albert, cabdal dins de la història de la música de Catalunya.

 Des de l’entitat sardanista escaleca, el seu president Jordi Gallegos, ha manifestat que És una notícia molt il·lusionant i satisfactòria que música escalenca s’interpreti a tants quilòmetres de la nostra vila i que, de retruc, serveixi per a mantenir ben viva la memòria del mestre Lluís Albert". Alhora, Gallegos ha anunciat que el dissabte dia 20 de juny, es celebrarà a l’Escala el “Primer Memorial Mestre Lluis Albert.

