Música
El músic gallec Carlos Nuñez inaugura els concerts als cellers de l'Empordà del festival Sons del Món
Pablo Alborán obrirà aquesta nova edició el 25 de juliol a la Ciutadella de Roses en el que serà l'únic concert que oferirà l'artista aquest estiu a Catalunya
El músic gallec Carlos Núñez, una de les grans figures internacionals de la música celta i un dels intèrprets de gaita més prestigiosos del món, actuarà l'11 d'agost al celler Martín Faixó, a Cadaqués, acompanyat per Bleuenn Le Friec, a l’arpa, i María Sánchez, al violí i la veu. Aquesta actuació entre vinyes és la que obrirà la programació de quatre concerts i actuacions de petit format als cellers de l'Empordà, dins el Festival Sons del Món: Manu Guix al celler Massís de l’Albera de Garriguella (13 d’agost); Quim Masferrer al celler La Vinyeta de Mollet de Peralada (15 d’agost) i Roger Mas al celler Vinyes dels Aspres (21 d’agost). Aquests quatre noms s'han fet públics aquest dimecres al matí durant la presentació oficial a l'escenari principal del festival, la Ciutadella de Roses. Serà aquí on Pablo Alboran inaugurarà, el 25 de juliol, aquesta nova edició del festival en el seu únic concert de l'estiu a Catalunya que forma part de la gira de presentació del seu nou disc KM0.
En aquest mateix escenari, una setmana més tard, es viuran dues nits inèdites amb la unió, d’una banda, de Lax’n Busto i Gossos i, de l’altra, d’Els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Mirabet que actuaran junts per primera vegada. El director, Xavi Pascual, ha refermat la solidesa del festival capaç d'atraure grans noms del món musical nacional, però també l'aposta pels concerts de petit format als cellers. En total seran una trentena de propostes que aniran del 25 de juliol al 21 d'agost.
Una altra de les artistes que passaran per Roses aquest estiu serà Rosana, una de les veus més estimades de la música en espanyol. Serà el 5 d’agost en la seva gira de retorn per celebrar els 30 anys de Lunas Rotas. L’endemà, el 6 d’agost, arribarà el torn d’una de les veus més reconegudes del flamenc contemporani, Niña Pastori, que presenta el seu nou disc Color Faina. També presenten nous treballs Sergio Dalma que torna, el 7 d'agost, a les sonoritats italianes amb Ritorno A Via Dalma, i Joan Dausà que acaba de publicar el seu esperadíssim disc Immortals i visitarà Roses el 8 d'agost.
Durant l'acte de presentació, el festival també ha fet un primer avanç de la programació del village de la Ciutadella de Roses amb les actuacions ja confirmades de Suu, la Tura d’Eufòria, Abba Voices o el podcast Guarres!. El village també acollirà dues festes temàtiques, la de Bojos pels 09, que l'any passat va tenir molt èxit i pensada pels amants del dance dels noranta, i la de Remember Picasso per recordar les nits de la icònica discoteca rosinca.
Totes les entrades per aquests concerts ja estan a la venda al web del festival sonsdelmon.cat.
- Carmen Viñas, la ganivetera de 81 anys que només admet pagaments en efectiu: “No veig relleu generacional. El jovent d’avui dia és molt bo però també molt mandrós”
- L’inesperat missatge de Shakira a Gerard Piqué: 'Sempre li guardaré aquesta gratitud
- Anatomia de la caiguda d'Isak Andic: t'expliquem 5 factors clau
- De Mango i Andic a Grifols, Puig o Pronovias: Dos anys d’embolics a la gran empresa familiar catalana
- BAC Valves entra al grup Meca-Inox per reforçar la seva expansió internacional i garantir la continuïtat a Figueres
- El Vall d'Hebron identifica nou persones amb dermatofilsi, una infecció cutània fins ara associada a animals
- «Al nostre sistema penal, matar una persona surt molt barat»
- L’OCU avisa: així actuen els ciberdelinqüents que buiden comptes bancaris sense robar la targeta