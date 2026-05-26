Museus
Quim Carandell i El Pot Petit seran nomenats nous padrins del Museu del Joguet de Catalunya, a Figueres
Els nous ambaixadors del museu seran proclamats el 13 i el 27 de juny amb dues actuacions a la terrassa oberta a la Rambla
Des del moment de la fundació del Museu del Joguet de Catalunya, a Figueres, el seu creador Josep Maria Joan i Rosa va voler que personalitats de la cultura catalana, moltes d'elles amics i amigues personals com Quim Monzó, Pep Guardiola, Joan Miró o Salvador Dalí, sentissin el museu com un espai proper. Així, de manera informal els convidava "a fer memòria de les seves infanteses a través de peces o fotografies que s'integraven a la col·lecció". El músic Pau Guillamet, més conegut com Guillamino, va decidir "recollir aquest esperit d'en Josep Maria" i proposar a la direcció del museu figuerenc la proclamació de padrins i padrines que es converteixin "en una mena d'ambaixadors del museu". Els primers padrins seran totalment empordanesos. El primer és Quim Carandell, cantant de La Ludwing Band, el grup d'Espolla que mou milers de seguidors, que coneix bé el museu des de petit i ja els ha manifestat "la il·lusió" que sent amb aquesta proposta. El següent serà el reconegut grup d'animació infantil i familiar, El Pot Petit. Quim Carandell serà, però qui primer rebrà aquest títol durant un acte que es traduirà en un concert acústic a la terrassa del museu, el dissabte 13 de juny, a dos quarts d'una del migdia. El Pot Petit ho faran el 27 de juny. Ambdues seran propostes obertes al públic i combinaran música, infantesa, memòria i cultura popular. Com l'aforament es limita a seixanta persones cal inscriure's prèviament al web del centre museístic.
Pau Guillamet explica que aquest cicle, que tindrà continuïtat al llarg de l'any "però d'una manera pausada", servirà "com una excusa per fer un acte cultural a Figueres" i, més concretament, vinculat al món musical. A més, aprofitaran la terrassa, que és molt icònica i que té unes vistes sensacionals a la Rambla, per transformar-la "en un espai més de la ciutat on passin coses". Cal dir que els padrins i padrines disposaran d'un carnet que els acreditarà com a tals, amb una numeració pròpia, que els donarà dret a visitar el museu quan vulguin, però també tindran deures i una vinculació estreta, ja que se'ls convidarà a dipositar algun objecte personal vinculat al seu món infantil i que passarà a formar part del fons. Aquesta proposta "és la manera que el museu agafi noves direccions i es vinculi amb les arts i l'activitat escènica".
"En Josep Maria Joan era una persona molt sensible amb el món de l'art i li agradava muntar saraus. Nosaltres volem continuar amb aquesta estela d'iniciatives vinculades al joc perquè, al final, tot això té aquest esperit juganer que volem que sigui l'essència", admet Pau Guillamet qui no amaga com l'emoció la proposta. En aquest sentit, els seus pares eren molt amics d'en Josep Maria Joan i Rosa i Pilar Casademont i encara recorda quan va exposar els seus cotxes de joguina l'any 1986 en una de les exposicions temporals, quan encara el museu no s'havia reformat i l'accés es feia per la Rambla.
